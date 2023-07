శ్రీలంకపై పాక్‌ విజయం.. అంత ఓవరాక్షన్‌ అవసరం లేదు.. సిగ్గు పడాలి..!

శ్రీలంకతో ఇవాళ (జులై 20) ముగిసిన తొలి టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్‌ 4 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. లంక నిర్ధేశించిన 131 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పాక్‌ 6 వికెట్లు కోల్పోయి చేధించింది. ఇమాముల్‌ హక్‌ (50 నాటౌట్‌).. కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ (24), సౌద్‌ షకీల్‌ (30)ల సహకారంతో పాక్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. ఈ విజయంతో పాక్‌ రెండు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఛేదనలో కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి, తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అజేయ డబుల్‌ సెంచరీతో చెలరేగిన సౌద్‌ షకీల్‌కు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు లభించింది.

ఈ విజయం తర్వాత పాక్‌ సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. ఆ జట్టు ఆటగాళ్లు ఏదో సాధించామన్న రేంజ్‌లో ఓవరాక్షన్‌ చేశారు. ఏదో వరల్డ్‌కప్‌ గెలిచేసినట్లు ఫీలైపోయారు. వాస్తవానికి గెలుపు ఎవరిపై అయినా, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధించినా, ఎవరు సాధించినా అంగీకరించాల్సిందే. అయితే, ఇక్కడ పాక్‌ సాధించిన గెలుపుకు అంత ఓవరాక్షన్‌ అవసరం​ లేదని కొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

July 20th, 2022 - 146th Test win for Pakistan

July 20th, 2023 - 147th Test win for Pakistan

The wait is over, Pakistan won a Test match after a gap of 365 days. pic.twitter.com/RrDQ9lPjWt

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 20, 2023