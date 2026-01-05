 బెంగాల్‌ టైగర్స్‌ శుభారంభం  | Shrachi Bengal Tigers started its title defence with a 3-1 win over Soorma Hockey Club | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బెంగాల్‌ టైగర్స్‌ శుభారంభం 

Jan 5 2026 5:47 AM | Updated on Jan 5 2026 5:51 AM

Shrachi Bengal Tigers started its title defence with a 3-1 win over Soorma Hockey Club

3–1తో సూర్మ క్లబ్‌పై గెలుపు 

పురుషుల హెచ్‌ఐఎల్‌ 

చెన్నై: డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ శ్రాచి బెంగాల్‌ టైగర్స్‌ పురుషుల హాకీ ఇండియా లీగ్‌ (హెచ్‌ఐఎల్‌)లో శుభారంభం చేసింది. ఆదివారం జరిగిన తమ తొలి మ్యాచ్‌లో బెంగాల్‌ 3–1తో సూర్మ హాకీ క్లబ్‌పై ఘనవిజయం సాధించింది. మొదటి రెండు క్వార్టర్లు ఒక్క గోల్‌ కూడా నమోదు కాలేదు. మూడో క్వార్టర్‌ మొదలైన మూడు నిమిషాలకే బెంగాల్‌ టైగర్స్‌ స్ట్రయికర్‌ సుఖ్‌జీత్‌ సింగ్‌ (33వ ని.) గోల్‌తో ఖాతా తెరిచాడు.

 ఈ క్వార్టర్‌ ముగిసే దశలో మళ్లీ అభిషేక్‌ (45వ ని.) గోల్‌ చేయడంతో 2–0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆఖరి క్వార్టర్‌లో ఎట్టకేలకు సూర్మ క్లబ్‌ తరఫున ప్రభ్‌జోత్‌ సింగ్‌ (54వ ని.) గోల్‌ కొట్టి 1–2తో బెంగాల్‌ ఆధిక్యానికి గండికొట్టినప్పటికీ ఆఖరి నిమిషంలో గుర్‌సేవక్‌ సింగ్‌ (60వ ని.) గోల్‌ చేయడంతో శ్రాచి బెంగాల్‌ టైగర్స్‌ 3–1తో విజయం సాధించింది. తర్వాత జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో కళింగ లాన్సర్స్‌ 4–2తో రాంచీ రాయల్స్‌పై నెగ్గింది. అంతకు ముందు జరిగిన మహిళల హెచ్‌ఐఎల్‌లో శ్రాచి బెంగాల్‌ టైగర్స్‌ 1–0తో రాంచీ రాయల్స్‌పై నెగ్గింది. నేడు జరిగే అమ్మాయిల మ్యాచ్‌లో సూర్మ  క్లబ్‌... రాంచీ రాయల్స్‌తో, పురుషుల ఈవెంట్‌లో ఎస్‌జీ పైపర్స్‌... హెచ్‌ఐఎల్‌ జీసీ జట్టుతో తలపడతాయి.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయి ట్రిప్‌లో భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

2025 ఏడాది మధుర క్షణాలను షేర్‌ చేసిన సూర్యకుమార్‌ సతీమణి (ఫోటోలు)
photo 5

కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Purushotham Reddy About AP And Telangana Water Dispute 1
Video_icon

ఆ నీటి హక్కు రాయలసీమకే.. సుప్రీంకోర్టులో జగన్ పిటిషన్
3 Years Old Boy Falls In Swimming Pool At KPHB Hyderabad 2
Video_icon

స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో పడి మూడేళ్ల బాలుడు మృతి
Bhumana Karunakar Reddy Fire BR Naidu In Tirumala 3
Video_icon

తిరుమలలో భద్రతా వ్యవస్థ పూర్తి డొల్లగా మారింది: భూమన
Big Update On Upcoming Telugu Movies In 2026 4
Video_icon

2026..! రచ్చ లేపే సినిమాలు ఇవే..!
Ganja Batch Hulchul In Minister Kollu Ravindra Constituency 5
Video_icon

మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఇలాకాలో గంజాయి బ్యాచ్ వీరంగం
Advertisement
 