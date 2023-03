Yashasvi Jaiswal: భారత యువ కెరటం, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ బార్న్‌ ముంబై క్రికెటర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ దేశవాలీ టోర్నీ ఇరానీ కప్‌లో ఇరగదీశాడు. మధ్యప్రదేశ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రెస్ట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా తరఫున బరిలోకి దిగిన యశస్వి.. అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లోనే డబుల్‌ సెంచరీ (259 బంతుల్లో 213; 30 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), సెంచరీతో (132 బంతుల్లో 121 నాటౌట్‌; 15 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) అదరగొట్టి, టీమిండియాలో చోటు కోసం దూసుకొస్తున్నాడు. ఇటీవలి కాలంలో దేశవాలీ క్రికెట్‌లో ఫార్మాట్లకతీతంగా విజృంభిస్తున్న యశస్వి.. పలు సంచలన ప్రదర్శనల నమోదు చేసి, నేను కూడా టీమిండియా ఓపెనర్‌ రేసులో ఉన్నానని భారత సెలక్టర్లకు సవాలు విసురుతున్నాడు.

మధ్యప్రదేశ్‌తో ఇరానీ కప్‌ మ్యాచ్‌లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన యశస్వి.. ఒకే మ్యాచ్‌లో డబుల్‌ సెంచరీ, సెంచరీ సాధించడం ద్వారా పలు రికార్డులు బద్దలుకొట్టాడు. ఇరానీ కప్‌లో ఒకే మ్యాచ్‌లో డబుల్‌ సెంచరీ, సెంచరీ చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గా.. అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లోనే ఈ ఫీట్‌ నమోదు చేసిన ఏకైక బ్యాటర్‌గా.. శిఖర్‌ ధవన్‌ తర్వాత ఇరానీ కప్‌ మ్యాచ్‌లో 300 ప్లస్‌ పరుగులు చేసిన రెండో బ్యాటర్‌గా.. ఒకే ఫస్ట్‌క్లాస్‌ మ్యాచ్‌లో డబుల్‌ సెంచరీ, సెంచరీ నమోదు చేసిన 11వ భారత క్రికెటర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

Yashasvi Jaiswal is the first batter to record a double hundred and a hundred in the same Irani Cup match. He is also only the second player after Shikhar Dhawan to score more than 300 runs in one Irani Cup game.

