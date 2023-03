Irani Cup 2022-23: ముంబై యువ ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌..ఇరానీ ట్రోఫీ అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లోనే అదరగొట్టాడు. ఈ టోర్నీలో రెస్ట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా తరఫున బరిలోకి దిగిన యశస్వి.. మధ్యప్రదేశ్‌తో ఇవాళ (మార్చి 1) ప్రారంభమైన మ్యాచ్‌లో 230 బంతుల్లో డబుల్‌ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. తద్వారా ఇరానీ ట్రోఫీలో ఈ ఘనత సాధించిన 10వ బ్యాటర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో మొత్తం 259 బంతులు ఎదుర్కొన్న యశస్వి.. 30 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 213 పరుగులు చేపి ఔటయ్యాడు. యశస్వికి బెంగాల్‌ ఆటగాడు అభిమన్యు ఈశ్వరన్‌ (154) తోడయ్యాడు. వీరిద్దరూ శతకాలతో విజృంభించడంతో రెస్ట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా జట్టు తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 3 వికెట్ల నష్టానికి 381 పరుగులు చేసింది.

