టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా.. భారత క్రికెట్‌ జట్టు ప్రస్తుత సారధి రోహిత్‌ శర్మకు సంబంధించి బయటి ప్రపంచానికి తెలియని ఓ సంచలన విషయాన్ని బయటపెట్టాడు. టీమిండియాతో పాటు ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌కు కలిసి ఆడిన ఈ ఇద్దరు చాలా సన్నిహితంగా మెలిగేవారు. ఒకరి కష్టాలు ఒకరు షేర్‌ చేసుకోవడంతో వీరి స్నేహ బంధం మరింత బలపడింది. సెటిల్‌ అవ్వకముందు హిట్‌మ్యాన్‌ కష్టాలను దగ్గరి నుండి చూసిన ఓజా.. ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించాడు.

Pragyan Ojha strolls down the memory lane and recalls Rohit Sharma's struggles in his early stage.

He feels very proud about the journey how they started (u15) and where they reached now.#PragyanOjha #RohitSharma pic.twitter.com/O06OjPt2Mp

— CricTracker (@Cricketracker) March 28, 2023