 బ్యాట్‌తో కొట్టబోయిన పృథ్వీ షా.. కట్‌ చేస్తే! ఊహించని షాక్‌? | Prithvi Shaw vs Musheer Khan Clash in Mumbai-Maharashtra Ranji Warm-Up Match | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బ్యాట్‌తో కొట్టబోయిన పృథ్వీ షా.. కట్‌ చేస్తే! ఊహించని షాక్‌?

Oct 9 2025 5:57 PM | Updated on Oct 9 2025 6:21 PM

Prithvi Shaws fate to be decided by ex-cricketer after ugly scenes against Musheer Khan

మహారాష్ట్ర - ముంబై మధ్య జరిగిన రంజీ ట్రోఫీ వార్మప్ మ్యాచ్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు పృథ్వీ షా, ముషీర్ ఖాన్‌లు గొడవపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో అద్భుతమైన సెంచరీ చేసిన పృథ్వీ షా(181).. ముషీర్ ఖాన్ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు. ముషీర్ వికెట్ తీసిన తర్వాత "థాంక్యూ" అని కాస్త వ్యంగ్యంగా అన్నాడు. 

వెంటనే తన సహనాన్ని కోల్పోయిన పృథ్వీషా మైదానంలోనే ముషీర్ పైపైకి దూసుకెళ్లాడు. ముషీర్ కాలర్ పట్టుకునేందుకు షా ప్రయత్నించాడు. అంపైర్లు, ఆటగాళ్లు జోక్యం చేసుకోవడంతో గొడవ సద్దమణిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరలైంది.

అయితే ఈ సంఘటనపై ముంబై క్రికెట్ అసోసియేషన్, మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ సీరియస్‌గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రెండు క్రికెట్ అసోసియేషన్‌లు  విచారణకు సిద్దమయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని ఏంసీఎ కార్యదర్శి అభయ్ హడప్ ధ్రువీకరించారు. బీసీసీఐ మాజీ ఛీప్ సెలక్టర్‌, భారత క్రికెట్ దిగ్గజం దిలీప్ వెంగ్‌సర్కార్ ఇద్దరు క్రికెటర్లతో మాట్లాడనున్నారు.

గురువారం ముంబై క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెలక్షన్ కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. వార్మాప్ మ్యాచ్‌లో ఏమి జరిగిందో ముంబై కెప్టెన్, కోచ్ , ముషీర్‌ను అడిగి తెలుసుకుంటాము. ఈ మీటింగ్‌లో మాకు ఆ సంఘటనకు సంబంధించి పూర్తి నివేదిక అందుతోంది.

మా సలహాదారుడు, భారత మాజీ కెప్టెన్ దిలీప్ వెంగ్‌సర్కార్ ఆటగాళ్లతో మాట్లాడుతారు అని అభయ్ హడప్ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ కమలేష్ పిసల్ సైతం స్పందించారు.

ఈ సంఘటనపై రిపోర్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము. మేము పృథ్వీ షా, ముషీర్ ఖాన్‌తో మాట్లాడుతాము. ఆటగాళ్లలో క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం. క్రమశిక్షణ నియమావళిని ఉల్లంఘించినట్లు రుజువైతే పృథ్వీషా కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాము అని  కమలేష్ పిసల్  వెల్లడించారు.

కాగా ముంబై క్రికెట్ అసోసియేషన్‌తో విబేధాల కారణంగా పృథ్వీ షా తన మకాంను మహారాష్ట్రకు మార్చాడు. రాబోయే రంజీ సీజన్‌లో మహారాష్ట్ర తరపున షా ఆడనున్నాడు. ఒకవేళ అతడిపై మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ చర్యలు తీసుకుంటే ఒకట్రెండు మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
చదవండి: అభిషేక్ గొప్ప ప్లేయ‌రేమి కాదు.. 3 బంతుల్లో ఔట్ చేస్తా! పాక్ బౌల‌ర్ ఓవరాక్షన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాల గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 2

జగనన్న కోసం కదిలిన ఊరూ-వాడా (ఫొటోలు)
photo 3

అరచేతిలో ఇమిడిపోయే కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ : రూ.3999 మాత్రమే! (ఫొటోలు)
photo 4

ఆషిక నవ్వితే.. అలా చూస్తూ ఉండిపోవచ్చేమో! (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడలో భారీ వర్షం (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan MASS WARNING To Ayyana Patrudu Comments At Narsipatnam 1
Video_icon

ఇదే నర్సీపట్నం మెడికల్ కాలేజీ అయ్యన్నను ఏకిపారేసిన YS జగన్
YS Jagan Mass Warning To Chandrababu Over Medical College Privatisation 2
Video_icon

YS Jagan: చంద్రబాబు.. ఇదే నా వార్నింగ్
YS Jagan About YSRCP Action Plan On AP Medical College Privatisation 3
Video_icon

Medical College: అయ్యా చంద్రబాబు నీకే చెప్తున్నా.. రేపటినుండి మీకు చుక్కలే
YS Jagan Sensational Comments On Speaker Ayyanna Patrudu 4
Video_icon

అయ్యన్న ఇదిగో జీవో... వైఎస్ జగన్ దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
YS Jagan Strong Counter To TDP Leaders 5
Video_icon

కళ్ళు కనబడని వాళ్లకు చెబుతున్నా... ఇదిగో మెడికల్ కాలేజ్
Advertisement
 