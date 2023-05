ఐపీఎల్‌ 2023 సీజన్‌లో ధోని నేతృత్వంలోని సీఎస్‌కే ఐదోసారి టైటిల్‌ కొల్లగొట్టేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతుంది. ప్రస్తుతం 11 మ్యాచ్‌ల్లో ఆరు విజయాలతో 13 పాయింట్లతో ఉన్న ధోని సేన రెండో స్థానంలో కొనసాగుతుంది. కాగా ఇవాళ(బుధవారం) ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో సీఎస్‌కే తలపడనుంది.

ఇక బెస్ట్‌ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌ విభాగంలో భారతీయ చిత్రం 'ఎలిఫెంట్‌ విస్పరర్స్‌(Elephant Whisperers)' ఆస్కార్‌ అవార్డును గెలుచుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ డాక్యుమెంటరీలో కనిపించిన బొమన్‌, బెల్లీలను, దర్శకురాలు కార్తికి గోన్‌సాల్వెస్‌ను ఎంఎస్‌ ధోని బుధవారం ప్రత్యేకంగా కలుసుకున్నాడు.

ఈ సందర్భంగా సీఎస్‌కే జెర్సీలను వారికి గిఫ్ట్‌గా బహుకరించాడు. ఇక్కడ విశేషమేంటంటే ధోని జెర్సీ నెంబర్‌ అయిన '7'తో వారి పేర్లను ముద్రించి కానుకగా అందించాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Tudumm 🎬 Special occasion with very special people 💛🐘 #WhistlePodu #Yellove 🦁 pic.twitter.com/AippVaY6IO

Roars of appreciation to the team that won our hearts! 👏

So good to host Bomman, Bellie and filmmaker Kartiki Gonsalves! 🐘#WhistlePodu #Yellove 🦁💛

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 10, 2023