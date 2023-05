IPL 2023: CSK Vs KKR Match Live Updates:

రహానే(16)ఔట్‌.. 9 ఓవర్లలో సీఎస్‌కే 65/2

రహానే(16) రూపంలో సీఎస్‌కే రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. వరుణ్‌ చక్రవర్తి బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌కు యత్నించిన రహానే జేసన్‌ రాయ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం సీఎస్‌కే 9 ఓవర్లలో రెండు వికెట్ల నష్టానికి 65 పరుగులు చేసింది. కాన్వే 30, అంబటి రాయుడు 2 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

6 ఓవరల్లో సీఎస్‌కే వికెట్‌ నష్టానికి 52 పరుగులు చేసింది. కాన్వే 23, రహానే 12 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన సీఎస్‌కే.. 5 ఓవర్లలో 48/1

17 పరుగులు చేసిన రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ వరుణ్‌ చక్రవర్తి బౌలింగ్‌లో వైభవ్‌ అరోరాకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరగడంతో సీఎస్‌కే తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం ఐదు ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 48 పరుగులు చేసింది. రహానే 11, కాన్వే 22 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న సీఎస్‌కే

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా ఆదివారం చెన్నై వేదికగా సీఎస్‌కే, కేకేఆర్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన సీఎస్‌కే బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): ఎంఎస్‌ ధోని(వికెట్‌ కీపర్‌/కెప్టెన్‌),రుతురాజ్ గైక్వాడ్, డెవాన్ కాన్వే, అజింక్యా రహానే, అంబటి రాయుడు, శివమ్ దూబే, మొయిన్ అలీ, రవీంద్ర జడేజా, దీపక్ చాహర్, తుషార్ దేశ్‌పాండే, మహేశ్ తీక్షణ

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (ప్లేయింగ్ XI): రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్(వికెట్‌కీపర్‌), జాసన్ రాయ్, నితీష్ రాణా(కెప్టెన్‌), ఆండ్రీ రస్సెల్, రింకూ సింగ్, శార్దూల్ ఠాకూర్, సునీల్ నరైన్, వైభవ్ అరోరా, హర్షిత్ రాణా, సుయాష్ శర్మ, వరుణ్ చక్రవర్తి

