 ఆసీస్‌ దిగ్గజం కన్నుమూత | Michael Nobbs Australian Hockey Great And Former India Coach Passes Away At Age Of 72 Due To Health Issues | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆసీస్‌ దిగ్గజం కన్నుమూత

Jan 30 2026 12:52 PM | Updated on Jan 30 2026 1:07 PM

Michael Nobbs Australian hockey great and former India coach dies

మెల్‌బోర్న్‌: ఆస్ట్రేలియా మాజీ హాకీ ప్లేయర్‌ మైకేల్‌ నాబ్స్‌ కన్నుమూశారు. ఆయన గతంలో భారత పురుషుల హాకీ జట్టుకు కోచ్‌గా పనిచేశారు. నాబ్స్‌ శిక్షణలోనే భారత జట్టు లండన్‌లో జరిగిన 2012 ఒలింపిక్స్‌కు అర్హత సంపాదించింది. 

కాగా 72 ఏళ్ల నాబ్స్‌ కొంతకాలంగా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఆయన భార్య లీ కేప్స్‌ కూడా మాజీ హాకీ ప్లేయర్‌. ఆస్ట్రేలియా మహిళల జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. కుమార్తె కైట్లిన్‌ కూడా హాకీరూస్‌ స్టార్‌గా ఎదిగింది.

ఇక ఆటగాడిగా నాబ్స్‌ భారత్‌ ఆతిథ్యమిచ్చిన 1981 హాకీ ప్రపంచకప్, 1984లో జరిగిన లాస్‌ ఏంజెలిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో పోటీపడ్డారు. తదనంతరం కోచ్‌గా మారారు. 2008 బీజింగ్‌ ఒలింపిక్స్‌కు భారత్‌ అర్హత సాధించడంలో విఫలమైంది. దీంతో 2011లో భారత కోచ్‌గా నాబ్స్‌ నియమితులయ్యారు. 

లండన్‌ మెగా ఈవెంట్‌కు అర్హత సాధించినప్పటికీ ఆ విశ్వక్రీడల్లో భారత్‌ అట్టడుగున నిలవడంతో ఆయనపై వేటు పడింది. నాబ్స్‌ భారత్‌తో పాటు జపాన్‌ జట్టుకు కోచ్‌గా పనిచేశారు. కాగా నాబ్స్‌ మృతి పట్ల హాకీ  ఆస్ట్రేలియా సంతాపం వ్యక్తం చేసింది. అత్యంత ప్రభావంతమైన ఒలింపియన్‌ను కోల్పోయామంటూ నివాళులు అర్పించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సికింద్రాబాద్‌ దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయాన్ని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)
photo 2

చీరలో వావ్ అనేలా స్రవంతి (ఫొటోలు)
photo 3

పారిస్ వీధుల్లో సందడిగా హీరోయిన్ 'స్నేహ' ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 4

ఉయ్యూరు : నేత్ర పర్వం.. ఊయల ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

బేగంపేటలో ఆకట్టుకుంటున్న వింగ్స్‌ ఇండియా ప్రదర్శన (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Satirical Punches On Chandrababu Over Action In Public 1
Video_icon

Perni Nani: చిన్న లేదు పెద్ద లేదు.. అమ్మ.. అమ్మ.. అంటాడు..
KSR Live Show On CBI Report Shocked To Chandrababu And Pawan Kalyan 2
Video_icon

సీఎం.. డిప్యూటీ సీఎం.. గుట్టురట్టు
Rachamallu Siva Prasad Strong Counter to MLA Varadarajulu Reddy 3
Video_icon

ఏమయ్యా వరదరాజుల ప్రొద్దుటూరు ప్రజలను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు
Perni Nani Counter to Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

మైలవరంలో జోగి రమేష్ గెలుపు ఆపేంత దమ్ముందా.. బాబు,లోకేష్ ఇచ్చిపడేసిన పేర్ని నాని
Chevireddy Bhaskar Reddy Meets YS Jagan In Tadepalli 5
Video_icon

తాడేపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ను కలిసిన చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి

Advertisement
 