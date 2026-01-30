 చీరలో వావ్ అనేలా స్రవంతి (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos | Sakshi
Jan 30 2026 11:24 AM | Updated on Jan 30 2026 11:30 AM

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos1
1/13

'బిగ్‌బాస్' ఫేమ్ స్రవంతి.. ప్రస్తుతం 'హే భగవాన్' (Sravanthi Chokkarapu) అనే సినిమాలోనూ నటించింది. ఈ చిత్ర టీజర్ లాంచ్ సందర్భంగా పసుపు చీరలో వావ్ అనేలా కనిపిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది.

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos2
2/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos3
3/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos4
4/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos5
5/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos6
6/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos7
7/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos8
8/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos9
9/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos10
10/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos11
11/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos12
12/13

Tollywood Actress Sravanthi Chokkarapu HD Photos13
13/13

Tag
Tollywood Tollywood Actress Actress Sravanthi Chokarapu photo gallery viral photos
