దక్షిణాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌లో భాగంగా పార్ల్‌ రాయల్స్‌ను ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంజైజీ రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ యాజమాన్యం కొనుగోలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా తమ జట్టు కోచింగ్‌ స్టాప్‌ సభ్యల పేర్లను పెర్ల్‌ రాయల్స్‌ ప్రకటించింది. పార్ల్‌ రాయల్స్‌ హెడ్‌ కోచ్‌గా దక్షిణాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్‌ జేపీ డుమిని ఎంపికయ్యాడు.

స్పిన్‌ బౌలింగ్‌, స్ట్రాటజీ కోచ్‌గా ప్రోటిస్‌ మజీ ఆటగాడు రిచర్డ్ దాస్ నెవ్స్.. మార్క్ చార్ల్టన్ (బ్యాటింగ్ కోచ్), ఏటీ రాజమణి ప్రభు( మెంటల్‌ కండిషనింగ్ కోచ్), మాండ్లా మాషింబీ (ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్), లిసా కీట్లీ( టాక్టికల్ కోచ్‌) రస్సెల్ ఆస్పెలింగ్(జట్టు కేటాలిస్ట్‌)గా నియమితులయ్యారు. ఇక 2020 జనవరిలో డుమిని అన్ని రకాల క్రికెట్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడు.

