 ముగిసిన లీగ్‌ దశ.. ప్లేఆఫ్స్‌ పూర్తి షెడ్యూల్‌ ఇదే | IPL 2026 Playoffs Full Schedule-Match Timings-Venues Details-Here | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ముగిసిన లీగ్‌ దశ.. ప్లేఆఫ్స్‌ పూర్తి షెడ్యూల్‌ ఇదే

May 24 2026 10:23 PM | Updated on May 24 2026 10:46 PM

IPL 2026 Playoffs Full Schedule-Match Timings-Venues Details-Here

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై విజయంతో రాజస్తాన్ రాయల్స్ నాలుగో జట్లుగా ప్లేఆఫ్స్‌లో అడుగుపెట్టింది. ఇప్పటికే రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ), గుజరాత్ టైటాన్స్‌, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌) ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరిన సంగతి తెలిసిందే. 

ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు ప్లేఆఫ్స్ షెడ్యూల్, మ్యాచ్ వేదికలు, మ్యాచ్ సమయంకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు విడుదల చేశారు. మే 26న జరగనున్న క్వాలిఫయర్‌-1 పోరులో ఆర్సీబీ, గుజరాత్ టైటాన్స్ తలపడనున్నాయి. గెలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్లో అడుగుపెట్టనుండగా, ఓడిన జట్టుకు మరో అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మ్యాచ్ ధర్మశాల వేదికగా జరగనుంది. 

ఇక మే 27న ఎలిమినేటర్ పోరులో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌, రాజస్తాన్ తలపడనున్నాయి. ఓడిన జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక మే 29న జరగనున్న క్వాలిఫయర్‌-2 పోరులో ఎలిమినేటర్ విజేతతో క్వాలిఫయర్‌-1లో ఓడిన జట్టు తలపడనుంది. 

ఎలిమినేటర్‌తో పాటు క్వాలిఫయర్‌-2 మ్యాచ్‌కు ముల్లన్‌పూర్ వేదిక కానుంది. ఇక ఆదివారం (మే 31న) అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరగనున్న ఫైనల్లో క్వాలిఫయర్‌-1 విజేతతో క్వాలిఫయర్‌-2 విజేత అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది.

ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ షెడ్యూల్‌
మే 26- క్వాలిఫయర్‌-1 (ఆర్సీబీ వర్సెస్‌ గుజరాత్ టైటాన్స్‌, ధర్మశాల, రాత్రి 7.30 నుంచి)
మే 27- ఎలిమినేటర్ (ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ వర్సెస్ రాజస్తాన్‌, ముల్లన్‌పూర్‌, రాత్రి 7.30 నుంచి)
మే 29-క్వాలిఫయర్‌-2 (క్వాలిఫయర్‌-1లో ఓడిన జట్టు వర్సెస్ ఎలిమినేటర్ విజేత, ముల్లన్‌పూర్‌, రాత్రి 7.30 నుంచి)
మే 31- ఫైనల్ (క్వాలిఫయర్‌-1 విజేత వర్సెస్ క్వాలిఫయర్‌-2 విన్నర్‌, అహ్మదాబాద్‌, రాత్రి 7.30 నుంచి)

చదవండి: పంజాబ్ చేజేతులా.. నిరీక్షణ ఇంకెన్నాళ్లు!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మృణాల్‌ని ఇంత అందంగా చూసుండరేమో! (ఫొటోలు)
photo 2

'పాటశాల' ఈవెంట్‌లో మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళ స్టార్ హీరోలతో మహేశ్ క్రికెట్ ఆడితే? (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 24-31)
photo 5

'మ్యాడ్‌ ఫర్‌ ఈచ్‌ అదర్‌' షో విజేతలుగా వాసంతి- కల్యాణ్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Bhumana Karunakar Reddy Sensational Comments On Chandrababu 1
Video_icon

నా ఇల్లే ముట్టడిస్తారా.. దమ్మున్నోళ్లు రెండిరా..?! భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఫైర్
Prashanth Neel Gave Clarity On Salaar 2 2
Video_icon

నాదే బాధ్యత.! సలార్ 2పై క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రశాంత్ నీల్
Peace Talks Between Iran And America 3
Video_icon

బిగ్ రిలీఫ్.. ముగిసిన ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం?

Nvidia Earns 5 Point 6 Lakh Crore Profit In Just 3 Months 4
Video_icon

3 నెలల్లోనే రూ. 5.6 లక్షల కోట్ల లాభం..
Janatantram Special Video On Chandrababu Naidu Govt 5
Video_icon

బాబు మాటలు.. APలో అగ్గి రాజేస్తున్న మనువాద రాజకీయం
Advertisement
 