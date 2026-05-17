టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న పంజాబ్‌

 IPL 2026: PBKS VS RCB Updates and Highlights | Sakshi
May 17 2026 3:04 PM | Updated on May 17 2026 3:20 PM

IPL 2026: PBKS VS RCB Updates and Highlights

ఐపీఎల్‌ 2026లో ఇవాళ (మే 17) డబుల్‌ హెడర్‌ మ్యాచ్‌లు జరుగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం జరిగే మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ, పంజాబ్‌ తలపడుతున్నాయి. ధర్మశాల వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు ఆర్సీబీ కెప్టెన్‌ రజత్‌ పాటిదార్‌ గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు. అతని స్థానంలో జితేశ్‌ శర్మ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. 

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ప్లేయింగ్ XI): జాకబ్ బెథెల్, విరాట్ కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్, వెంకటేష్ అయ్యర్, జితేష్ శర్మ(w/c), టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, క్రునాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్‌వుడ్, సుయాష్ శర్మ

పంజాబ్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): ప్రియాంష్ ఆర్య, ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(w), కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్(c), సూర్యాంశ్ షెడ్గే, శశాంక్ సింగ్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, లాకీ ఫెర్గూసన్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్
 

