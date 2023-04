IPL 2023- Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals: ఐపీఎల్‌-2023లో తొలి మ్యాచ్‌లోనే అత్యంత పేలవ ప్రదర్శనతో విమర్శలు మూటగట్టుకుంది సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌. సొంత మైదానంలో అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తూ రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ చేతిలో చిత్తుగా ఓడింది. ఉప్పల్‌లో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో 72 పరుగులతో తేడాతో ఓటమిపాలైంది.

అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్ల మెరుపులు పెద్దగా లేకపోయినా.. రైజర్స్‌ పేసర్‌ ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌ మాత్రం అదరగొట్టాడు. ఈ టీమిండియా స్పీడ్‌స్టర్‌ మూడు ఓవర్లు బౌలింగ్‌ చేసి 32 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్‌ తీశాడు. రాజస్తాన్‌ బ్యాటర్లు దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌(2)ను అద్భుత డెలివరీతో బౌల్డ్‌ చేశాడు.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. పదిహేనో ఓవర్లో సుమారు గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో బంతిని సంధించిన ఉమ్రాన్‌ దెబ్బకు వికెట్‌ ఎగిరి పడింది.

దీంతో బ్యాటర్‌ పడిక్కల్‌ విస్మయానికి లోనుకగా.. ఉమ్రాన్‌ ముఖంలో చిరునవ్వులు విరబూశాయి. ఇక బౌలింగ్‌లో ఫర్వాలేదనిపించిన ఉమ్రాన్‌.. ఆఖర్లో మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. 8 బంతుల్లో ఒక ఫోర్‌, రెండు సిక్సర్ల సాయంతో 19 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. రైజర్స్‌ గౌరవప్రదమైన స్కోరు చేయడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.

ఐపీఎల్‌-2023 సన్‌రైజర్స్‌ వర్సెస్‌ రాజస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ స్కోర్లు:

టాస్‌: సన్‌రైజర్స్‌- బౌలింగ్‌

రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌- 203/5 (20)

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌- 131/8 (20)

ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌: జోస్‌ బట్లర్‌(22 బంతుల్లో 54 పరుగులు)

.@umran_malik_01 doing Umran Malik things! 👍

Relive how he picked his first wicket of the #TATAIPL 2023 👇#SRHvRR | @SunRisers pic.twitter.com/QD0MoeW1vF

— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2023