మిస్టర్‌ 360 డిగ్రీస్‌ ఆటగాడు, సౌతాఫ్రికన్‌ లెజెండరీ బ్యాటర్‌ ఏబీ డివిలియర్స్‌.. తన మాజీ ఐపీఎల్‌ జట్టు రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో మళ్లీ జతకట్టనున్నాడన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ విషయంపై అతని సహచరుడు, ఆర్సీబీ మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ఓ క్లూని వదిలి ఆ ప్రచారం అబద్దం కాదన్న సంకేతాలు పంపాడు. మిస్టర్‌ నాగ్స్‌తో జరిగిన ఓ ఫన్నీ షోలో కోహ్లి మాట్లాడుతూ.. ఏబీడీ రీఎంట్రీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

Interview of the year! Catch Virat Kohli in a relaxed, honest and fun avatar, even as Mr. Nags tries to annoy him just like he’s done over the years. 😎🤙

Tell us what the best moment from this interview was for you, in the comments section. 👨‍💻#PlayBold #IPL2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/vV6MyRDyRt

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 11, 2022