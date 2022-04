Amit Mishra Tweet: ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో నిన్న(ఏప్రిల్‌ 12) జరిగిన హైస్కోరింగ్‌ మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ అన్నీ రంగాల్లో రాణించి సీజన్‌ తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో రాబిన్‌ ఉతప్ప (50 బంతుల్లో 88; 4 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్లు), శివమ్‌ దూబే (46 బంతుల్లో 95; 5 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగడంతో సీఎస్‌కే నిర్ణీత ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 216 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది. ఛేదనలో ఆర్సీబీ సైతం చివరిదాకా పోరాడినప్పటికీ ఫలితం అనుకూలంగా రాలేదు. ఆ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్లు నష్టపోయి 193 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఫలితంగా సీఎస్‌కే 23 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

Really worried about her parents right now.. #CSKvsRCB pic.twitter.com/fThl53BlTX

— Amit Mishra (@MishiAmit) April 12, 2022