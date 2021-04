ఐపీఎల్‌ చర్రితలో గేల్‌ అరుదైన రికార్డు..

ముంబై: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో(ఐపీఎల్‌) విండీస్‌ విధ్వంసకర యోధుడు, పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ కీలక సభ్యుడు క్రిస్‌ గేల్‌ ఖాతాలో మరో అరుదైన రికార్డు చేరింది. లీగ్‌ చరిత్రలో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో యూనివర్సల్‌ బాస్‌ ఎవరికీ అందనంత ఎత్తుకి వెళ్లిపోయాడు. సోమవారం రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బెన్‌ స్టోక్స్‌ బౌలింగ్‌లో అదిరిపోయే సిక్సర్‌ బాదిన గేల్‌.. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో 350 సిక్సర్లు నమోదు చేసిన ఏకైక బ్యాట్స్‌మన్‌గా అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో అతను తెవాతియా బౌలింగ్‌లో సైతం మరో సిక్సర్‌ బాది ఆ సంఖ్యను 351కి పెంచుకున్నాడు.

Milestone 🚨 - 3⃣5⃣0⃣ Maximums in the IPL for the Universe Boss 💥💥#VIVOIPL | #RRvPBKS | @henrygayle pic.twitter.com/bhIxAAmq2J

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2021