భారత క్రికెట్‌లో '1983' సంవత్సరం ఒక పెను సంచలనం. దేశంలో క్రికెట్‌ను పిచ్చిగా అభిమానించే స్థాయికి కారణమైన ఏడాది. క్రికెట్‌లో ఉండే మజాను భారత అభిమానులకు పరిచయం చేసింది ఆ సంవత్సరం. 1983 వన్డే ప్రపంచకప్‌లో ఎటువంటి అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగి ప్రపంచకప్‌ సాధించిన కపిల్‌ డెవిల్స్‌ అద్బుతం చేసి చూపెట్టింది. అప్పటివరకు సాధారణ వ్యక్తులుగా కనిపించిన ఆటగాళ్లు రాత్రికి రాత్రే స్టార్లుగా మారిపోయారు. ప్రపంచకప్‌ సాధించిన టీమిండియాలోని 14 మంది ఆటగాళ్లు తర్వాతి తరానికి ఒక ఐకాన్‌గా మారిపోయారు.

తాజాగా బాలీవుడ్‌లో కపిల్‌ డెవిల్స్‌ సాధించిన 1983 వరల్డ్‌కప్‌ను బేస్‌ చేసుకొని కబీర్‌ ఖాన్‌ దర్శకత్వంలో '83' సినిమా తెరకెక్కిందన్న సంగతి తెలిసిందే. సినిమా ప్రారంభం నుంచే మంచి హైప్‌ తెచ్చుకుంది. ఈ మధ్యన విడుదలైన ట్రైలర్‌తో తెరపై ఒక అద్భుతం చూపించబోతున్నారని క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. కపిల్‌ దేవ్‌గా రణ్‌వీర్‌సింగ్‌ నటిస్తుండడంతో ఈ సినిమాకు మరింత హైప్‌ వచ్చి చేరింది. డిసెంబర్‌ 24న థియేటర్లలో సందడి చేయనున్న '83' సినిమా బ్లాక్‌బాస్టర్‌గా నిలవడం ఖామమని సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక కలెక్షన్ల విషయంలోనూ ఈ సినిమా బాలీవుడ్‌ రికార్డులను తిరగారాసే అవకాశముందని కూడా చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. సినిమా సంచలనం చేస్తుందా లేదా అన్నది పక్కనబెడితే.. 1983 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియా జట్టు సభ్యుల పారితోషికం విలువ సోషల్‌ మీడియాలో మరోసారి వైరల్‌గా మారింది.

ఇప్పుడంటే టీమిండియా క్రికెట్‌ బోర్డు బీసీసీఐ.. క్రికెట్‌ను కనుసైగలతో శాసిస్తోంది. ఏకంగా ఐసీసీని కూడా ఒప్పించగల శక్తి ఉంది. మరి 1983 ప్రపంచకప్‌లో పాల్గొన్న టీమిండియా జట్టు సభ్యుల రోజువారి అలవెన్స్‌, మ్యాచ్‌ ఫీజు తెలిస్తే షాక్‌ అవ్వడం గ్యారంటీ. అప్పట్లో కపిల్‌ సేనకు మ్యాచ్‌ ఫీజు రూ. 1500, రోజుకు రూ.200 చొప్పున మూడురోజుల పాటు రూ.600.. మొత్తంగా రూ.2100 అందించారు. ఆ ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియా ఆడిన అన్ని మ్యాచ్‌ల్లోనూ జట్టు సభ్యులు ప్రతీసారి రూ.2100 మాత్రమే అందుకోవడం విశేషం.

2019లో మర్కండ్‌ వెయిన్‌గాంకర్‌ అనే జర్నలిస్ట్‌.. 1983 వరల్డ్‌కప్‌ టీమిండియా జట్టు 14 మంది సభ్యుల వేతనాలకు సంబంధించిన ఫోటోను తన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ అప్పటి ఆటగాడు కనీస విలువ రూ.10 కోట్లుగా ఉంటుంది. అని చెప్పడం వైరల్‌గా మారింది. తాజాగా '83' సినిమా విడుదల నేపథ్యంలో మరోసారి టీమిండియా ఆటగాళ్ల వేతనాల ఫోటోను షేర్‌ చేయడం ఆసక్తిని సంతరించుకుంది. కాగా 83 సినిమా నేపథ్యంలో 1983 వరల్డ్‌కప్‌ విన్నింగ్‌ టీమ్‌ అయిన కపిల్‌దేవ్‌ సేనకు సినిమా టీమ్‌ ప్రత్యేకంగా రూ.15 కోట్లు అందించినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు కెప్టెన్‌ అయిన కపిల్‌ దేవ్‌ రూ. 5 కోట్లు తీసుకోనున్నాడని.. మిగతా రూ. 10 కోట్లను జట్టులోని మిగతా 13 మంది సభ్యలకు సమానంగా పంచనున్నట్లు సమాచారం.

