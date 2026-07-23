 టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌ | India vs Zimbabwe 1st t20 Live Updates and Highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs ZIM: టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌

Jul 23 2026 4:03 PM | Updated on Jul 23 2026 4:22 PM

India vs Zimbabwe 1st t20 Live Updates and Highlights

హ‌రారే వేదిక‌గా తొలి టీ20లో భార‌త్-జింబాబ్వే జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన టీమిండియా తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.  రాజ‌స్తాన్ పేస‌ర్ ఆశోక్ శ‌ర్మ ఈ మ్యాచ్‌తో భార‌త్ త‌ర‌పున అరంగేట్రం చేశాడు. అదేవిధంగా యువ పేసర్‌ మయాంక్‌ యాదవ్‌ దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు.

తుది జట్లు
జింబాబ్వే: బ్రియాన్ బెన్నెట్, తడివానాషే మారుమణి(వికెట్ కీప‌ర్‌), బెన్ కర్రాన్, డియోన్ మైయర్స్, సికందర్ రజా(కెప్టెన్‌), ర్యాన్ బర్ల్, వెస్లీ మాధేవెరే, బ్రాడ్ ఎవాన్స్, న్యూమాన్ న్యామ్‌హురి, రిచర్డ్ నగరవ, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ

భారత్ : వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్(వికెట్ కీప‌ర్‌), శ్రేయాస్ అయ్యర్(కెప్టెన్‌), తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్, శివమ్ దూబే, రవి బిష్ణోయ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, అశోక్ శర్మ, మయాంక్ యాదవ్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీఎం విజయ్‌తో సినిమా ట్రెండింగ్ లో మమితా బైజు (ఫొటోలు)
photo 2

నల్లగొండ : పట్టా వచ్చిన వేళ.. ఆనంద హేళ (ఫొటోలు)
photo 3

మెరూన్‌ కలర్‌ చీరలో శివాని నాగారం అందాల సందడి..ఫోటోలు
photo 4

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫోటోలు
photo 5

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. హీరో సూర్య రేర్‌ ఫోటోలు

Video

View all
Police Warning To CJP Protesters Video Goes Viral 1
Video_icon

మళ్లీ వస్తే డ్రగ్స్ కేసు పెడ్తా.. CJP లీడర్స్ కు పోలీస్ వార్నింగ్
YSRCP Shyamala Fire On BR Naidu Over Tirumala Anjaneya Swamy Idol Theft 2
Video_icon

తిరుమలలో 60 ఏళ్ల చరిత్ర.. మీకు సిగ్గుగా అనిపించట్లేదా BR నాయుడు
Telangana High Court Serious On Hydra 3
Video_icon

హైడ్రా అధికారులకు సంకెళ్లు వేయండి.. హై కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Virat Kohli And Rohit Sharma Among 3 Indians In Top 4 4
Video_icon

వన్డే ర్యాంకింగ్స్ లో కోహ్లి-రోహిత్ జోరు!

YSRCP Leaders About Seediri Appalaraju Health Condition 5
Video_icon

సీదిరి అప్పలరాజు ఆరోగ్యంపై ఆందోళన
Advertisement
 