చరిత్ర సృష్టించిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌.. కోహ్లికి కూడా సాధ్యం కాలేదు

హరారే వేదికగా జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న తొలి టీ20లో భారత కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ టాస్ గెలిచి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. అయ్యర్ టాస్ గెలవడం ఇది వరుసగా ఎనిమిదో సారి. దీంతో అంతర్జాతీయ టీ20లలో వరుసగా 8 టాస్లు గెలిచిన తొలి భారత కెప్టెన్గా శ్రేయస్ రికార్డులెక్కాడు.
ఇప్పటివరకు ఈ రికార్డు భారత మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని పేరిట ఉండేది. ధోని టీమిండియా సారథిగా 2010-12 మధ్య కాలంలో వరుసగా 7 సార్లు టాస్ గెలిచాడు. తాజా మ్యాచ్తో ధోనిని అయ్యర్ అధిగమించాడు.
టీ20ల్లో వరుసగా టాస్లు గెలిచిన భారత కెప్టెన్లు వీరే
శ్రేయస్ అయ్యర్: 8 (జూన్ 2026 – జూలై 2026)
ఎం.ఎస్. ధోని: 7 (మే 2010 – ఫిబ్రవరి 2012)
విరాట్ కోహ్లి: 6 (ఆగస్టు 2019 – డిసెంబరు 2019)
రోహిత్ శర్మ: 5 (ఫిబ్రవరి 2020 – ఫిబ్రవరి 2022)
ఓవరాల్గా వరల్డ్ క్రికెట్లో ఈ రికార్డు వెస్టిండీస్ మాజీ కెప్టెన్ డారన్ సామీ పేరిట ఉంది. సామీ 2015-16 మధ్య కాలంలో టీ20ల్లో వరుసగా 10 టాస్లు గెలిచాడు. ఆ తర్వాత రెండో స్ధానంలో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా(9) ఉన్నాడు. వీరిద్దరి తర్వాత స్ధానంలో హ్యారీ బ్రూక్(8), ఆరోన్ ఫించ్(8)లో కలిసి శ్రేయస్ సంయుక్తంగా నిలిచాడు.
కాగా అయ్యర్ టాస్లు గెలుస్తున్నప్పటి మ్యాచ్లు మాత్రం గెలవడం లేదు. ఇప్పటివరకు అతడి సారథ్యంలో 7 మ్యాచ్లు ఆడిన టీమిండియా.. 6 మ్యాచ్ల్లో ఓటమి పాలైంది. ఓ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది.