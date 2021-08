లీడ్స్‌: భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో ఇంగ్లండ్‌ అభిమానుల ఓవరాక్షన్‌కు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతుంది. ఇంగ్లండ్ అభిమానులు భారత ఆటగాళ్లను టార్గెట్‌ చేసుకుని దాడులకు దిగుతుండడం విస్మయానికి గురి చేస్తుంది. రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా కేఎల్ రాహుల్‌పై వాటర్‌ బాటిల్ మూతలను విసిరిన ఘటన మరువక ముందే.. మూడో టెస్టు తొలి రోజు సిరాజ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓ ఇంగ్లండ్‌ అభిమాని బంతిని విసిరాడు. ఇది చూసిన కెప్టెన్ కోహ్లి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. ఆ బంతిని తిరిగి వారి వైపే విసరాలని సిరాజ్‌కు సైగ చేశాడు. ఈ విషయాన్ని టీమిండియా వికెట్‌కీపర్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించాడు.

Mohammed Siraj signalling to the crowd “1-0” after being asked the score.#ENGvIND pic.twitter.com/Eel8Yoz5Vz

— Neelabh (@CricNeelabh) August 25, 2021