Ian Healy Questions Aaron Finch Place in Australian Team: ఆస్ట్రేలియాకు తొట్ట‌ తొలి టీ20 ప్రపంచకప్ అందించిన ఆ దేశ ప‌రిమిత ఓవ‌ర్ల కెప్టెన్‌ ఆరోన్ ఫించ్‌పై దిగ్గ‌జ వికెట్‌కీప‌ర్, ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆట‌గాడు ఇయాన్ హీలీ సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. తాజాగా శ్రీలంకతో ముగిసిన ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను ఫించ్ నేతృత్వంలోని ఆసీస్ జ‌ట్టు 4-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. అయితే సిరీస్ ఆధ్యాంతం పేల‌వ ప్ర‌దర్శ‌న (5 మ్యాచ్‌ల్లో 78 ప‌రుగులు) క‌న‌బ‌ర్చి, జ‌ట్టుకు భారంగా మారిని ఫించ్‌పై ఆసీస్ మాజీ వికెట్‌కీప‌ర్ హీలీ మండిప‌డ్డాడు.

Aaron Finch’s batting average in T20 internationals has dropped every year since 2018.

2018 – 40.84 (SR 176.41)

2019 – 35.83 (SR 158.08)

2020 – 33.97 (SR 138.97)

2021 – 28.68 (SR 125.06)

2022 – 15.60 (SR 91.76)

More on @newscomauHQ: https://t.co/Qn3GfEEGJI

📸 Getty #AUSvSL pic.twitter.com/SKZ7pZawNO

— Nic Savage (@nic_savage1) February 21, 2022