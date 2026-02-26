 కోహ్లి స్టైల్లో సిక్స్ కొట్టిన సంజూ.. గంభీర్ రియాక్ష‌న్ వైర‌ల్‌ | Gambhir Shocked As Samson Announces Chepauk Arrival With Kohlis Famous MCG Six | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 WC 2026: కోహ్లి స్టైల్లో సిక్స్ కొట్టిన సంజూ.. గంభీర్ రియాక్ష‌న్ వైర‌ల్‌

Feb 26 2026 8:23 PM | Updated on Feb 26 2026 8:25 PM

Gambhir Shocked As Samson Announces Chepauk Arrival With Kohlis Famous MCG Six

టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌-2026లో టీమిండియా వికెట్ కీప‌ర్ బ్యాట‌ర్ సంజూ శాంస‌న్ మ‌రోసారి త‌న‌కు వ‌చ్చిన అవ‌కాశాన్ని స‌ద్వినియోగ‌ప‌రుచుకోలేక‌పోయాడు. చెన్నై వేదిక‌గా జింబాబ్వేతో జ‌రుగుతున్న సూప‌ర్-8 మ్యాచ్‌లో శాంస‌న్‌కు తుది జ‌ట్టులో ద‌క్కింది.

టీమ్ మెనెజ్‌మెంట్ అత‌డిని ఓపెన‌ర్‌గా పంపింది. అయితే సంజూ క్రీజులో  ఉన్నంత సేపు దూకుడుగా ఆడాడు. 15 బంతుల్లో 1 ఫోరు, 2 సిక్స్‌ల‌తో 24 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు. అయితే  భార‌త స్కోరు బోర్డు ఖాతాను సంజూ భారీ సిక్స‌ర్‌తో తెరిచాడు. 

ఇన్నింగ్స్ రెండో బంతికే రిచర్డ్ నగరవ బౌలింగ్‌లో లాంగ్ ఆన్ మీదుగా శాంసన్ ఒక అద్భుతమైన సిక్సర్ బాదాడు. ఆ షాట్‌కు మైదానంలో ఉన్న ప్ర‌తీ ఒక్క‌రూ ఫిదా అయిపోయారు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో ఉన్న హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కూడా ఈ షాట్‌ను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. 

ఈ షాట్ 2022 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో హారిస్ రవూఫ్ బౌలింగ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ కొట్టిన ఐకానిక్ సిక్సర్‌ను గుర్తుకు తెచ్చిందని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల‌వుతోంది. కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో భార‌త్ భారీ స్కోర్ దిశ‌గా దూసుకుపోతుంది. 14 ఓవ‌ర్లు ముగిసే స‌రికి టీమిండియా 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 161 ప‌రుగులు చేసింది.


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇదిగో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు
photo 2

ఒకదానికొకటి సంబంధమే లేదు.. మీనాక్షి చౌదరి ఫన్నీ (ఫొటోలు)
photo 3

థాయ్‌ల్యాండ్‌ ఏనుగులతో రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రాఘవ లారెన్స్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 5

నెల్లూరులో జనసందోహం.. కొత్త జంటకు వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Sports Analyst Venkatesh Exclusive on Team India Semi Final Qualification 1
Video_icon

టీమిండియా ఇంటికేనా.? సెమీస్ చేరాలంటే.. జింబాబ్వే & వెస్టిండీస్ పై ఎంత రన్ రేట్ గెలవాలి
SS Rajamouli Unveils Indias Most Advanced Motion Capture Lab at Annapurna Studios 2
Video_icon

ఇకపై ఫారిన్ వెళ్లక్కర్లేదు..! వారణాసితో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో గ్లోబల్ టెక్నాలజీ
Botsa Satyanarayana Comments On Chandrababu Secret Agreement with Revanth Reddy 3
Video_icon

బొత్స Vs టీడీపీ మంత్రులు...ఒకే ఒక్కడు మంత్రులను గడగడలాడించాడు
PM Modi and Israel PM Netanyahu Signed 16 MoUs 4
Video_icon

జెరూసలెంలో మోదీ.. 11 కీలక ప్రకటనలు
Angry Buyer Confronts Tata Showroom Management in LB Nagar Over Damaged Car Sale 5
Video_icon

కొత్త కారు అని డ్యామేజ్ కారు అమ్మిన టాటా షోరూమ్ సిబ్బంది
Advertisement
 