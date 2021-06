సెవిలా: యూరో కప్‌ 2020 నుంచి డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ పోర్చుగ‌ల్ అనూహ్యంగా వైదొలిగింది. ఆదివారం రాత్రి జ‌రిగిన ప్రిక్వార్ట‌ర్స్ మ్యాచ్‌లో బెల్జియం చేతిలో 0-1 తేడాతో ఓటమిపాలై తమ అభిమానులను షాక్‌కు గురి చేసింది. 42వ నిమిషంలో థోర్గాన్ హ‌జార్డ్ చేసిన గోల్‌తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లిన బెల్జియం.. త‌ర్వాత ప్ర‌త్య‌ర్థికి స‌మం చేసే అవ‌కాశం ఇవ్వ‌కుండా ఆటను ముగించింది. తమ జట్టు అనూహ్య రీతిలో టోర్నీ నుంచి వైదొలగడంతో స్టార్ ఫుట్‌బాల‌ర్‌ క్రిస్టియానో రొనాల్డో భావోద్వేగానికి లోన‌య్యాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం అస‌హ‌నంతో త‌న ఆర్మ్‌ బ్యాండ్‌ను నేల‌కేసి కొట్టాడు. కెరీర్‌లో త‌న చివ‌రి యూరో క‌ప్‌లో ఆడిన రొనాల్డోకు ప్రిక్వార్ట‌ర్స్‌లోనే తన జట్టు ఇంటి దారి ప‌ట్ట‌డం అస్సలు మింగుడు ప‌డ‌లేదు.

Nahhh mannn, Possibly the last every time we see Ronaldo at the EUROS😢😢😢 pic.twitter.com/1aPQVOLr0F

— Dhruvzzz (@dhruvzz8) June 27, 2021