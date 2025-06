UEFA టైటిల్‌ గెలిచిన పోర్చుగల్‌.. కోహ్లి తరహాలో భావోద్వేగానికి లోనైన క్రిస్టియానో రొనాల్డో

పోర్చుగల్‌ దిగ్గజ ఫుట్‌బాలర్‌ క్రిస్టియానో రొనాల్డో తన దేశానికి రెండో UEFA నేషన్స్‌ లీగ్‌ టైటిల్‌ను అందించాడు. జర్మనీలోని మ్యూనిచ్‌ వేదికగా ఆదివారం​ (జూన్‌ 8) జరిగిన ఫైనల్లో పోర్చుగల్‌ పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో స్పెయిన్‌పై 5-3 గోల్స్‌తో నెగ్గి టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. షూటౌట్‌కు ముందు ఇరు జట్లు 2-2 గోల్స్‌తో సమంగా నిలిచాయి.

ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లో కూడా ఫలితం రాకపోవడంతో పెనాల్టీ షూటౌట్‌ అనివార్యమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో రొనాల్డో ఓ గోల్‌ చేశాడు. ఇది అతని కెరీర్‌లో 138 గోల్‌. నిర్ణీత సమయంలో తొలుత స్పెయిన్‌కు చెందిన మైఖేల్‌ ఒయార్‌జబాల్‌ గోల్‌ చేయగా.. రొనాల్డో తన గోల్‌తో స్కోర్‌ సమం చేశాడు. అనంతరం స్పెయిన్‌కు చెందిన మార్టిన్‌ జుబిమెండి రెండో గోల్‌ చేయగా.. పోర్చుగల్‌ తరఫున నునో మెండెస్‌ గోల్‌ చేసి స్కోర్‌ సమం చేశాడు.

