సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు తీవ్రంగా నిరాశపరిచారు. ఆసీస్ ఫాస్ట్ బౌలర్లు స్పెన్సర్ జాన్సన్, రిలే మెరెడిత్ నిప్పులు చెరగడంతో, ఇంగ్లాండ్ కేవలం 4.2 ఓవర్లలోనే 32 పరుగులకు 4 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.
ఫిల్ సాల్ట్ (7), అనూరిన్ డొనాల్డ్ (7), కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ (9), టామ్ బాంటన్ (3) సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యారు. టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో ఇంగ్లాండ్ మొదటి నలుగురు బ్యాటర్లు రెండంకెల స్కోరు అందుకోకుండానే పెవిలియన్ చేరడం ఇదే మొదటిసారి.
అయితే, టాప్ ఆర్డర్ విఫలమైనప్పటికీ ఇంగ్లాండ్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు అద్భుతంగా రాణించి జట్టును ఆదుకున్నారు. సామ్ కరన్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కేవలం 28 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లతో 50 పరుగులు చేసి అర్ధశతకం సాధించాడు. అతడితో పాటు జేమ్స్ కోల్స్ (33), జేమీ ఓవర్టన్ (20) మెరుపు ఇన్నింగ్స్లు ఆడారు.
ఫలితంగా ఇంగ్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 181 పరుగుల పోరాడే స్కోరు సాధించింది. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో స్పెన్సర్ జాన్సన్, రిలే మెరెడిత్ తలో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. కాగా, ఐదు మ్యాచ్ల ఈ టీ20 సిరీస్లో ఇంగ్లాండ్ ఇప్పటికే 2-1 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.