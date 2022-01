Tim Bresnan Announces Retirement: ఇంగ్లండ్‌కు తొలి టీ20 ప్రపంచకప్(2010) అందించిన జట్టులో కీలక సభ్యుడు, ఆ దేశ స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ టిమ్‌ బ్రేస్నన్‌ క్రికెట్‌లోని అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. ఈ విషయాన్ని అతను 21 సంవత్సరాలుగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వార్విక్‌షైర్‌ కౌంటీ సోమవారం కన్ఫర్మ్‌ చేసింది.

🧢 685 appearances

☝️ 1,087 wickets

🏏 12,116 runs

🏆 2 Ashes wins



Congratulations to former PCA rep Tim Bresnan on a truly outstanding professional career 👏



🤝 All the best with whatever comes next, Tim - the PCA will always be here to support you. pic.twitter.com/F1D0N2gJ3V

— PCA (@PCA) January 31, 2022