ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 25) చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధవన్‌ (88) అజేయమైన అర్ధ సెంచరీతో రాణించి, తన జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించడంతో పాటు పలు అరుదైన మైలురాళ్లను అధిగమించిన విషయం తెలిసిందే.

Dhoni Thala hai, Kohli King hain aur Shikhar? 6000 IPL runs, delivering under pressure, he is T20 ka Khalifa. He should play T20 World Cup. Don't ask me where, if I was selector, I would tell you.

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 26, 2022