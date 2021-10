Dale Steyn And Manjrekar Comments On Suresh Raina: ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో ఫామ్‌ లేమితో సతమతమవుతున్న స్టార్‌ ఆటగాళ్లను ఉద్దేశించి దిగ్గజ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌, సఫారీ మాజీ ఆటగాడు డేల్‌ స్టెయిన్‌, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యాత సంజయ్‌ మంజ్రేకర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫామ్‌ కోల్పోతే ఎంతటి స్టార్‌ ఆటగాళ్లపై అయినా సరే వేటు తప్పదని.. ఇది డేవిడ్‌ వార్నర్‌ విషయంలో నిరూపితమైందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఇద్దరు మాజీలు ముఖ్యంగా సీఎస్‌కే మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ సురేశ్‌ రైనాను కార్నర్‌ చేస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధోని అండ చూసుకుని రైనా ఎన్ని రోజులు నెట్టుకొస్తాడని, అతన్ని జట్టులో నుంచి తప్పించే సమయం ఆసన్నమైందని పేర్కొన్నారు.

"I want MS Dhoni to play couple of more years for CSK" - Suresh Raina

#WhistlePodu

📸- BCCI pic.twitter.com/LRnC36QDlJ

— Chennai Super Kings Fans (@CskIPLTeam) September 29, 2021