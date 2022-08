అంచనాలకు మించి రాణిస్తున్న సాత్విక్‌ సాయిరాజ్‌-చిరాగ్‌ శెట్టి జంట ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతకం సాధించింది. శనివారం(ఆగస్టు 27న) జరిగిన సెమీఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో సాత్విక్‌-చిరాగ్‌ శెట్టి జంట.. మలేషియాకు చెందిన ఆరోన్ చియా-వూయి యిక్ సోహ్లతో 22-20, 18-21, 16-21తో ఓటమి పాలయ్యారు.

తొలి గేమ్‌ను 22-20తో గెలిచిన సాత్విక్‌- చిరాగ్‌.. అదే టెంపోనూ తర్వాతి గేమ్స్‌లో కొనసాగించలేకపోయారు. తొలి గేమ్‌ ఓడినప్పటికి వరల్డ్‌ నెంబర్‌-7 అయిన మలేషియా జంట ఫుంజుకొని భారత ద్వయానికి మరో అవకాశం ఇవ్వకుండా వరుస గేముల్లో ఓడించి మ్యాచ్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ పురుషుల డబుల్స్‌లో భారత్‌కు ఇదే తొలి పతకం. ఇటీవలి కాలంలో సాత్విక్‌-చిరాగ్‌ జంట బ్యాడ్మింటన్‌లో అద్భుతాలు చేస్తున్నారు. ఆల్‌ఇంగ్లండ్‌ ఓపెన్‌లో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ వరకు.. ఆ తర్వాత ఇండియా ఓపెన్‌, థామస్‌ కప్‌, కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో స్వర్ణాలు చేజిక్కించుకున్నారు. తాజాగా ప్రపంచ చాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్యం గెలిచిన సాత్విక్‌- చిరాగ్‌ శెట్టి జోడి కొత్త చరిత్ర లిఖించింది.

BWF World Championships 2022

Men's Doubles - Semi Finals

Aaron Chia/Soh Wooi Yik 🇲🇾 vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty 🇮🇳

20-22, 21-18, 21-16

Alhamdulillah they finally break the SF curse! 🤧

Huge congrats for advancing to the FINAL ChiaSoh 👏👏 #BWC2022 pic.twitter.com/uCWsJtBo3p

— レディディラ (@ladydyla__) August 27, 2022