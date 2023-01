బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ 2022-23 సీజన్‌లో భాగంగా ఇవాళ (జనవరి 22) పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మెల్‌బోర్న్‌ రెనెగేడ్స్‌ కెప్టెన్‌ ఆరోన్‌ ఫించ్‌ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌ (35 బంతుల్లో 76 నాటౌట్‌; 7 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) ఆడాడు. స్కార్చర్స్‌ నిర్ధేశించిన 213 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో ఫించ్‌ వీరోచితంగా పోరాడినప్పటికీ తన జట్టును మాత్రం గెలిపించలేకపోయాడు. ఫించ్‌కు జతగా షాన్‌ మార్ష్‌ (34 బంతుల్లో 54; 7 ఫోర్లు, సిక్స్‌), విల్‌ సదర్‌లాండ్‌ (18 బంతుల్లో 30; 2 ఫోర్లు, సిక్స్‌) పోరాడినప్పటికీ మెల్‌బోర్న్‌ లక్ష్యానికి 11 పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది.

Run fest at Perth, over 400 plus runs scored. Melbourne Renegades fell 10 runs short, great win for Perth Scorchers as they hold on as table toppers in BBL 12.

