పెర్త్‌ : క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి ముందు టాస్‌ వేయడం ఆనవాయితీ. టాస్‌ వేయడానికి ఎక్కడైనా కాయిన్‌ను ఉపయోగిస్తారు.. కానీ బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో కాయిన్‌కు బదులు బ్యాట్‌ను ఫ్లిప్‌ చేసి టాస్‌ ఎంచుకోవడం వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన ఆదివారం పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌‌, మెల్‌బోర్న్‌ రెనెగేడ్స్‌ మధ్య జరుగుతున్న మ్యచ్‌లో చోటుచేసుకుంది. టాస్‌ సమయంలో కాయిన్‌కు బదులుగా బ్యాట్‌ను వాడారు. మెల్‌బోర్న్‌ రెనెగేడ్స్‌ కెప్టెన్‌ బ్యాట్‌ ఫ్లిప్‌తో టాస్‌ గెలిచిన మెల్‌బోర్న్‌ రెనెగేడ్స్‌ కెప్టెన్‌ ఆరోన్‌ ఫించ్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. ఈ వీడియోనూ క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయగా నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో కామెంట్లు చేశారు. (చదవండి: సెకన్ల వ్యవధిలో సూపర్‌ రనౌట్‌)

In Perth, the @RenegadesBBL have won the bat flip and have elected to BOWL first against the @ScorchersBBL #BBL10 https://t.co/OvGFGccQuj

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2021