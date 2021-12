BBL 2021 Batsman Huge Six Hit Spectator Fore Head Injured.. బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌(బీబీఎల్‌) 2021లో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. బ్యాట్స్‌మన్‌ కొట్టిన భారీ సిక్స్‌ను క్యాచ్‌గా తీసుకుందామని భావించిన అభిమాని తల పగిలి రక్తం కారడం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మంగళవారం పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌, హోబర్ట్‌ హరికేన్స్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఇది చోటుచేసుకుంది. హోబర్ట్‌ హరికేన్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 8వ ఓవర్లో ఆండ్రూ టై బౌలింగ్‌లో బ్యాట్స్‌మన్‌ బెన్‌ మెక్‌డెర్మోట్‌ భారీ సిక్స్‌ బాదాడు. స్టాండ్స్‌లోకి వస్తున్న బంతిని ఒక అభిమాని ఉత్సాహంతో క్యాచ్‌ అందుకోవాలని ప్రయత్నించాడు.

అయితే బంతి దురదృష్టవశాత్తూ అతని తల బాగంలో కుడివైపు బలంగా తగిలింది. దీంతో కుప్పకూలిన సదరు అభిమాని నుదుట నుంచి రక్తం కారడం మొదలైంది. ఇది చూసిన తోటి ప్రేక్షకులు కాస్త ఆందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అతన్ని సర్జన్‌ రూమ్‌కు తరలించి చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి బాగానే ఉన్నట్లు స్టేడియం నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.

మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌ మిచెల్‌ మార్ష్‌(60 బంతుల్లో 100,6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) మెరుపులకు, లారీ ఇవాన్స్‌( 40; 24 బంతులు, 5 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) రాణించడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 182 పరుగులు చేసింది. అనంతరం బ్యాటింగ్‌ చేసిన హోబర్ట్‌ హరికేన్స్‌ 19 ఓవర్లలో 129 పరుగులకు ఆలౌటై 53 పరుగుల తేడాతో ఓటమి చవిచూసింది. బెన్‌ మెక్‌డెర్మోట్‌ 41 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌ బౌలర్లలో టైమల్‌ మిల్స్‌ 3, ఆస్టన్‌ అగర్‌, ఆండ్రూ టై చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు.

Lucky the fan on the hill is OK...

Because his missed catch has drawn blood 😳#BBL11 pic.twitter.com/X0MTmDp7a2

— 7Cricket (@7Cricket) December 14, 2021