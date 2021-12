Australia insane spinner Nivethan Radhakrishnan Facts.. వచ్చే ఏడాది జనవరిలో అండర్‌-19 వరల్డ్‌కప్‌ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచకప్‌లో పాల్గొనే దేశాలు తమ జట్లను ప్రకటిస్తున్నాయి. తాజగా ఆస్ట్రేలియా కూడా 15 మందితో కూడిన అండర్‌-19 ప్రాబుబుల్స్‌ను ప్రకటించింది. ఈ జట్టులో ఒక కుర్రాడు అందరి దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకున్నాడు. అతనే నివేథన్‌ రాధాకృష్ణన్‌.

సాధారణంగా స్పిన్‌ బౌలర్‌ అయిన రాధాకృష్ణన్‌లో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటంటే అతను రెండు చేతులతో(ఎడమ, కుడి) బౌలింగ్‌ చేయడంలో దిట్ట. దీంతో అతన్ని లెఫ్టార్మ్‌ ? లేక రైట్‌ ఆర్మ్? స్పిన్నర్‌ అనాలా అనేది సందిగ్దంగా మారింది. క్రికెట్‌లో ఇలాంటి బౌలర్లు ఉండడం అరదుగా జరుగుతుంటుంది. బౌలింగ్‌లో వైవిధ్యత చూపించడం కోసం ఏ బౌలర్‌ అయినా ఒకే శైలి బౌలంగ్‌కు పరిమితమవుతాడు. కానీ నివేథన్‌ రాధాకృష్ణన్‌ మాత్రం అటు లెఫ్ట్‌.. ఇటు రైట్‌ ఆర్మ్‌తో బౌలింగ్‌ చేస్తూ అభిమానుల మనసులు గెలుచుకున్నాడు. ఇదే అతన్ని అందరిలో ప్రత్యేకంగా మార్చి ఇవాళ అండర్‌-19 వరల్డ్‌ కప్‌లో ఆసీస్‌ ప్రాబబుల్స్‌లో చోటు దక్కేలా చేసింది.

This is insane 🤯 @CricketTas recruit Nivethan Radhakrishnan bowls finger spin - with both arms.

The ambidextrous tweaker took 20 wickets and scored 898 runs in NSW Premier Cricket last season: https://t.co/1zM8VN2OM1 pic.twitter.com/G3jLMWh3Lp

— MyCricket (@MyCricketAus) June 24, 2021