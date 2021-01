హోబర్ట్‌ : బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ 2020లో శనివారం హోబర్ట్‌ హరికేన్స్‌, మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌ మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో డీ ఆర్సీ షార్ట్‌ చేసిన రనౌట్‌ వైరల్‌గా మారింది. మెరుపు వేగంతో చేసిన ఆ రనౌట్‌కు ప్రత్యర్థి బ్యాట్స్‌మన్‌ వద్ద సమాధానం లేకుండా పోయింది. ఈ క్రేజీ రనౌట్‌ హోబర్ట్‌ హరికేన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 3వ ఓవర్‌లో చోటుచేసుకుంది. స్కాట్‌ బోలాండ్‌ వేసిన బంతిని అండ్రీ ఫ్లెచర్‌ మిడాఫ్‌ దిశగా పుష్‌ చేశాడు. నాన్‌స్ట్రైకింగ్‌ ఎండ్‌లో ఉ‍న్న కార్ట్‌రైట్‌ పరుగుకు పిలుపివ్వగా.. ప్లెచర్‌ క్రీజు నుంచి పరిగెత్తాడు. (చదవండి : స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌.. షాక్‌లో బౌలర్‌, బ్యాట్స్‌మన్‌)‌

అప్పటికే బంతిని మెరుపు వేగంతో అందుకున్న షార్ట్‌ నాన్‌స్ట్రైకింగ్‌ వైపు త్రో విసరగా.. అది నేరుగా వికెట్లను గిరాటేసింది. అప్పటికీ ప్లెచర్‌ క్రీజులోకి చేరుకోలేక రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. డీ ఆర్సీ షార్ట్‌ చేసిన రనౌట్‌ తీరు నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. షార్ట్‌ ఏంటి ఆ వేగం.. నీ రనౌట్‌తో ఫ్లెచర్‌ బిక్కమొహం వేశాడు. పాపం ఫ్లెచర్‌కు సెకన్‌ కూడా గ్యాప్‌ ఇవ్వలేదు.. అంటూ కామెంట్లు చేశారు. (చదవండి : ఆస్పత్రిలో చేరిన సౌరవ్‌ గంగూలీ)

The rocket arm from D'Arcy Short runs out Fletcher and the Stars lose their second wicket #BBL10 pic.twitter.com/4wGRhQuyKr

— KFC Big Bash League (@BBL) January 2, 2021