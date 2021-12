Short Run: ఏకంగా 5 పరుగుల పెనాల్టీ విధించిన అంపైర్‌

Tim David Attempts Short Run In BBL 2021: బీబీఎల్‌ 2021-22లో భాగంగా హోబర్ట్ హరికేన్స్, మెల్‌బోర్న్ స్టార్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. హోబర్ట్ హరికేన్స్ ఆటగాడు టిమ్‌ డేవిడ్‌.. స్ట్రయిక్‌ని అట్టిపెట్టుకోవడం కోసం క్రీజ్‌ సగం మధ్య వరకు మాత్రమే పరిగెత్తి రెండో పరుగు కోసం వెనక్కు వెళ్లాడు. నాన్ స్ట్రైయికింగ్ ఎండ్‌లో నాథన్ ఎల్లీస్‌కు స్ట్రయిక్‌ ఇవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో షార్ట్ రన్ తీసినట్టు నిర్ధారణ కావడంతో అంపైర్లు హోబర్డ్ జట్టుకు 5 పరుగుల పెనాల్టీ విధించారు.

Stars will start their innings with 5 free runs courtesy of this... #BBL11 pic.twitter.com/lz9tRxNLLB

— KFC Big Bash League (@BBL) December 24, 2021