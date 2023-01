బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ (బీబీఎల్‌) చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ లక్ష్య ఛేదన ప్రస్తుత సీజన్‌లో (2022-23) నమోదైంది. నిన్న (జనవరి 5) అడిలైడ్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో హోబర్ట్‌ హరికేన్స్‌ నిర్ధేశించిన 230 పరుగుల లక్ష్యాన్ని అడిలైడ్‌ స్ట్రయికర్స్ మరో 3 బంతులుండగానే ఛేదించి (7 వికెట్ల తేడాతో) చరిత్ర సృష్టించింది. ఇరు జట్ల బ్యాటర్లు విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌ విన్యాసాలతో రెచ్చిపోవడంతో 39.3 ఓవర్లలో ఏకంగా 459 పరుగులు నమోదయ్యాయి.

THE GREATEST CHASE!

Simply incredible from Matt Short who brings up a ton to pull off the biggest chase in BBL history!

Jawdropping stuff #BBL12 pic.twitter.com/98VzoYHMXY

— KFC Big Bash League (@BBL) January 5, 2023