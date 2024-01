ఇదెక్కడి బాదుడురా సామీ.. 10 ఫోర్లు, 12 సిక్సర్ల సాయంతో 140 పరుగులు

బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో భాగంగా అడిలైడ్‌ స్ట్రయికర్స్‌తో ఇవాళ (జనవరి 22) జరుగుతున్న నాకౌట్‌ (ఛాలెంజర్‌) మ్యాచ్‌లో బ్రిస్బేన్‌ హీట్‌ ఓపెనర్‌ జోష్‌ బ్రౌన్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 57 బంతుల్లోనే 10 ఫోర్లు, 12 సిక్సర్ల సాయంతో 140 పరుగులు బాదాడు. తొలి బంతి నుంచే శివాలెత్తిన బ్రౌన్‌.. బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో రెండో వేగవంతమైన సెంచరీని (41 బంతుల్లో) నమోదు చేశాడు. బ్రౌన్‌ విధ్వంసం ధాటికి ఈ మ్యాచ్‌లో బ్రిస్బేన్‌ హిట్‌ నిర్ణీత ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 214 పరుగులు చేసింది.

Josh Brown scored an insane 140 in just 57 balls with 12 sixes for Brisbane Heat in the BBL....!!! 🤯 pic.twitter.com/O2hZWNKyLu

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 22, 2024