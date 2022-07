క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ ఏదైనా.. ముఖ్యంగా వన్డే లేదంటే టీ20 మ్యాచ్‌లో ఆఖరి ఓవర్‌, ఆఖరి బంతి వరకు నరాలు తెగే ఉత్కంఠ రేపే సందర్భాల్లో.. ఆటగాళ్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడితే.. ప్రేక్షకులకు మాత్రం పరిమిత ఓవర్ల మ్యాచ్‌లోని అసలైన మజా అనుభవించే అవకాశం దొరుకుతుంది.

వెస్టిండీస్‌ పర్యటనలో భాగంగా శిఖర్‌ ధావన్‌ సారథ్యంలోని టీమిండియా వన్డే సిరీస్‌లోని రెండు మ్యాచ్‌లలో ఇలాంటి అనుభవాలు చవిచూసింది.

మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా మొదటి వన్డేలో 3 పరుగులు, రెండో వన్డేలో ఆఖరి ఓవర్లో అక్షర్‌ పటేల్‌ సిక్సర్‌ కొట్టడంతో 2 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి ఊపిరి పీల్చుకుంది. ఇక భారత బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ అక్షర్‌ పటేల్‌ కెరీర్‌లోనే ఇది చిరస్మరణీయ మ్యాచ్‌ అనడంలో సందేహం లేదు.

విజయానంతరం అతడు మాట్లాడుతూ.. అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో అది కూడా సిక్సర్‌తో ముగించి జట్టు సిరీస్‌ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించడం తనకు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోతుందని చెప్పాడు. మరి, అక్షర్‌ లాగే ఫైనల్‌ ఓవర్లో సిక్స్‌తో ఫినిషింగ్‌ ఇచ్చి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చిన టీమిండియా క్రికెటర్లు ఎవరో ఓసారి గమనిద్దాం.

అక్షర్‌ పటేల్‌

వెస్టిండీస్‌ పర్యటన-2022లో భాగంగా పోర్ట్‌ ఆఫ్‌ స్పెయిన్‌లో అక్షర్‌ పటేల్‌ ఈ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. రెండో వన్డేలో భారత్‌ విజయానికి ఆరు బంతుల్లో ఎనిమిది పరుగులు అవసరమైన వేళ.. తొలి 3 బంతుల్లో 2 పరుగులే వచ్చాయి.

.@akshar2026 takes #TeamIndia home! Finishes it in style.

Watch all the action from the India tour of West Indies LIVE, only on #FanCode 👉 https://t.co/RCdQk1l7GU@BCCI @windiescricket #WIvIND #INDvsWIonFanCode #INDvsWI pic.twitter.com/WHjdscpzd9

— FanCode (@FanCode) July 24, 2022