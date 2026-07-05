ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్-2026 విజేతగా ఆస్ట్రేలియా నిలిచింది. ఆదివారం లార్డ్స్ మైదానం వేదికగా జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆతిథ్య ఇంగ్లండ్పై 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన ఆసీస్.. ఏడో సారి పొట్టి ప్రపంచకప్ టైటిల్ను ముద్దాడింది. ఈ తుది పోరులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 150 పరుగుల స్కోర్ సాధించింది.
ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్లు అమీ జోన్స్(6), డ్యానీ వ్యాట్(8) విఫలమైనప్పటికి నాట్ స్కివర్(58 నాటౌట్) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. ఆమెతో పాటు ఆఖరిలో ఫ్రేయా కెంప్ (44 నాటౌట్) దూకుడుగా ఆడింది. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో కిమ్ గార్త్, హామిల్టన్,కెప్టెన్ సోఫీ, సదర్లాండ్ తలా వికెట్ సాధించారు.
ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో కిమ్ గార్త్, హామిల్టన్,కెప్టెన్ సోఫీ, సదర్లాండ్ తలా వికెట్ సాధించారు. అనంతరం 151 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా కేవలం 3 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 17.1 ఓవర్లలో చేధించింది. ఆసీస్ బ్యాటర్లలో సీనియర్ ఓపెనర్ బెత్ మూనీ(64) హాఫ్ సెంచరీతో సత్తా చాటింది. యువ ప్లేయర్ ఫిభీ లిచ్ ఫీల్డ్(35 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లతో 48) మెరుపులు మెరిపించింది.