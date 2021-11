Arundhati Choudhary Drags BFI To Court Over Direct Entry For Lovlina Borgohain In World Championships: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్య పతకంతో సత్తా చాటిన భారత మహిళా బాక్సర్‌ లవ్లీనా బోర్గోహైన్‌కు ఊహించని షాక్‌ తగిలింది. ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్‌లో లవ్లీనా ఎంపికను నిలిపి వేయాలని కోరుతూ తోటి భారత మహిళా బాక్సర్, నేషనల్ ఛాంపియన్ అరుంధతి చౌదరి ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. లవ్లీనాకు నేరుగా అర్హత కల్పిస్తూ బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (బీఎఫ్ఐ) తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఆమె కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.

కాగా, వచ్చే నెల 4 నుంచి 18వ తేదీ వరకు ఇస్తాంబుల్ వేదికగా జరగనున్న ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్స్‌కు లవ్లీనా(70 కేజీల విభాగంలో)ను బీఎఫ్ఐ ఎంపిక చేసింది. అయితే ఎలాంటి ముందస్తు ట్రయల్స్ లేకుండా, కేవలం ఒలింపిక్స్ ప్రదర్శన ఆధారంగా లవ్లీనాను ఎంపిక చేయడాన్ని అరుంధతి తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. దీనిపై బీఎఫ్ఐ స్పందిస్తూ.. లవ్లీనా ఒలింపిక్ ప్రదర్శనకు గౌరవంగా ఆమెను ఎంపిక చేసామని వివరణ ఇచ్చింది. ఈ అంశంపై బుధవారం విచారణ జరిపిన ఢిల్లీ కోర్టు.. బీఎఫ్‌ఐకి అక్షింతలు వేసినట్లు తెలుస్తోంది.

