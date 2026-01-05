 ‘మీ దయవల్లే రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ఆగిపోయింది’ | YSRCP L:eader Bhumana Slams Chandrababu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘మీ దయవల్లే రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ఆగిపోయింది’

Jan 5 2026 12:22 PM | Updated on Jan 5 2026 1:16 PM

YSRCP L:eader Bhumana Slams Chandrababu

తిరుపతి: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు దయవలనే రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ఆగిపోయిందనే విషయం అసెంబ్లీ సాక్షిగా బట్టబయలైందన్నారు వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి. కూటమి ప్రభుత్వం రాయలసీమకు ఎంత అన్యాయం చేస్తుందో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సాక్షిగా తేటతెల్లమైందని విమర్శించారు. 

రేవంత్ రెడ్డి ప్రయోజనాలు కాపాడటం కోసమని రాయలసీమ ప్రజల కళ్లలో కారం కొట్టాడు. చంద్రబాబు రాయలసీమను తాకట్టు పెట్టారు. రేవంత్ రెడ్డికి పన్నీరు, రాయలసీమ కు కన్నీరు. వైఎస్ జగన్ పాలనలో రాయలసీమకు మేలు చేయాలని రూ. 7 వేల కోట్లతో ప్రారంభించారు..చంద్రబాబు రాయలసీమ వాసిగా ఉండి ఏనాడు మేలు చేసింది లేదు..రాయలసీమకు వైఎస్సార్  1984 - 85 నుంచి ఎంతో మేలు చేశారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక హంద్రీ నీవా, గాలేరు నగరి ప్రాజెక్టులు ద్వారా సస్యశ్యామలం చేశారు. ఆయన వారసుడిగా వైఎస్ జగన్‌ రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా కొనసాగించారు..

టిడిపి చెలికత్తె పత్రిక విషపు రాతలు రాస్తోంది..రాయలసీమ మేధావులు, కర్షకులు, ప్రజలు అందరూ ఉపేక్షించకుండా పోరాటానికి సన్నద్ధం కావాలి’ అని భూమన పిలుపునిచ్చారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దీపికా పడుకోణె బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. వైరల్‌ ఫోటోలు ఇవే
photo 2

చిరంజీవి ‘మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

బ్లూ కలర్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

photo 4

భక్తజనంతో కిక్కిరిసిన మేడారం (ఫొటోలు)
photo 5

'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' మూవీ టీజర్‌ విడుదల (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In Tirupati Police Lathi Charge On Farmers 1
Video_icon

తిరుపతిలో హైటెన్షన్ పోలీసుల లాఠీ ఛార్జ్
Junior Doctor Lavanya Dies Under Treatment 2
Video_icon

ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ జూనియర్ డాక్టర్ మృతి
YSRCP Vishweshwar Reddy Fires On Chandrababu And Revanth Reddy 3
Video_icon

Vishweshwar: బాబు నిర్వాకం వల్ల సీమ ఎడారిగా మారుతుంది..?
YSRCP Mettu Govinda Reddy Fires On TDP Rowdyism At Bommanahalli MPP Election 4
Video_icon

టీడీపీ నేతల దాడులు.. బెదిరింపులు మెట్టు గోవింద రెడ్డి ఫైర్
Botsa Satyanarayana Reaction On First Flight Landing in Bhogapuram Airport 5
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ పై బొత్స సత్యనారాయణ రియాక్షన్
Advertisement
 