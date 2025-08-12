 ‘మా గ్రామంలో 600 ఓట్లకు 300 మంది గూండాలను మోహరించారు’ | Villagers Of Achivelli With MP AVinash Pulivendula ZPTC Election | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘మా గ్రామంలో 600 ఓట్లకు 300 మంది గూండాలను మోహరించారు’

Aug 12 2025 4:18 PM | Updated on Aug 12 2025 4:30 PM

Villagers Of Achivelli With MP AVinash Pulivendula ZPTC Election

పులివెందుల: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో భాగంగా టీడీపీ నేతల దౌర్జన్య కాండను అచ్చివెల్లి గ్రామస్తులు ఎంపీ అవినాష్‌రెడ్డి వద్ద మొరపెట్టుకున్నారు. తమను ఓటువు వేయనీయకుండా టీడీపీ గూండాలు అడ్డుకున్నారని, ఏజెంట్లుగా కూర్చున్న మహిళలను బెదిరించారన్నారు.  

కత్తులు, కర్రలతో పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు వచ్చారని, పోలింగ్‌ కేంద్రాల నుంచి మహిళా ఏజెంట్లు వెళ్లకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారన్నారు. వచ్చిన వారంతా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తమ గ్రామంలోకి వచ్చిన వారేని వారు ఎంపీ అవినాష్‌కు తెలిపారు. 

తమ గ్రామంలో 600 ఓట్లకు గాను 300 మంది గూండాలను మోహరించారన్నారు. తమ ఓటు హక్కును అడ్డుకునే అధికారం టీడీపీ నేతలకు ఎవరిచ్చారన్నారు. గతంలో ఎప్పుడూ ఇటువంటి దౌర్జన్యాఉ జరగలేదని,  మహిళలను కూడా చూడకుండా తమను బూతులు తిట్టారని, చంపుతామని బెదిరించారరని అచ్చివెల్లి గ్రామస్తులు ఎంపీ అవినాష్‌కు స్పష్టం చేశారు.

కేంద్ర బలగాలతో రీ పోలింగ్‌ నిర్వహించాలి
దీనిపై ఎంపీ అవినాష్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. పులివెందులపై పోలీసులు పగబట్టారని మండిపడ్డారు.  కార్యకర్తలు సంయమనం పాటించాలని, పోలీసులు చేయాల్సిన నష్టమంతా చేశారన్నారు. ఇంకా ఏం చేయాలనుకున్నా చేసుకోనివ్వండని, అన్నింటినీ న్యాయపరంగా ఎదుర్కొందామని అవినాష్‌ పేర్కొన్నారు. టీడీపీ నేతలు, పోలీసులు కుమ్మక్కై కుట్రలు చేశారని, ఇంత చెత్త, ఘోరమైన ఎన్నికలు ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. కేంద్ర బలగాలతో రీపొలింగ్‌ నిర్వహించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అనాథాశ్రమంలో హనుమాన్ నటి వరలక్ష్మీ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 2

రవితేజ 'మాస్ జాతర' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

తిరుపతి : జల సోయగాలతో కపిలతీర్థం పరిసర ప్రాంతాలు (ఫొటోలు)
photo 4

ఎస్‌కే మిసెస్‌ ఇండియా.. విజేతగా ప్రియాంక తారే (ఫొటోలు)
photo 5

కృతిశెట్టి.. రోజురోజుకీ అందమే అసూయపడేలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Independent Candidates Complaint To Returning Officer 1
Video_icon

YSR జిల్లా కలెక్టర్‌కు పులివెందుల ZPTC స్వతంత్ర అభ్యర్ధుల లేఖ
YSRCP Agents SHOCKING TRUTH about Kanampalli Polling Booth 2
Video_icon

ఓటు వేయకుండానే ఇంక్ గుర్తు పెడుతున్నారంటున్న మహిళలు
DSP Over Action In Pulivendula ZPTC By Election 3
Video_icon

‘కాల్చిపడేస్తా నా కొడకా.. ఏమనుకుంటున్నావ్‌’.. డీఎస్పీ వీరంగం
Metnuthalapalli Villagers Reveals TRUTH about TDP Goons Rigging in ZPTC By Election 4
Video_icon

మా ఓట్లు లాగేసుకొని..! మెట్ నూతలపల్లి వాసుల ఆవేదన
DIG Koya Praveen in YSRCP Office 5
Video_icon

పులివెందులలో YS అవినాష్ రెడ్డి నిర్బంధం
Advertisement
 