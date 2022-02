న్యూఢిల్లీ: బడ్జెట్‌పై కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఘాటుగా స్పందించారు. బడ్జెట్ అనంతరం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ ‘జీరో బడ్జెట్‌’ వ్యాఖ్యలను ఆమె తిప్పికొట్టారు. ట్విటర్‌లో త్వరగా స్పందిస్తూ చేసిన రాహుల్‌ వ్యాఖ్యలను చూసి జాలి పడుతున్నానని అన్నారు. ముందుగా బడ్జెట్‌ను అర్థం చేసుకోడానికి ప్రయత్నించాలని సూచించారు. బడ్జెట్‌పై అవగాహన పెంచుకుని, బడ్జెట్‌ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని విమర్శిస్తే సమాధానం చెప్పేందుకు తాను రెడీ అని పేర్కొన్నారు.

అంతేగానీ సరైన హోంవర్క్ చేయకుండా విమర్శిస్తే తీసుకోనని అన్నారు. బడ్జెట్‌లో ప్రస్తావించిన అంశాలను, ప్రయోజనాలను ముందుగా మహారాష్ట్ర, పంజాబ్‌, చత్తీస్‌గఢ్‌ వంటి కాంగ్రెస్‌ పాలిత రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయాలని రాహుల్‌ గాంధీకి సవాల్ విసిరారు.

#WATCH | I pity people who come up with quick responses...Just because you want to put something on Twitter, it doesn't help. He should first do something in Congress-govern states then talk about it: FM Nirmala Sitharaman on Congress leader Rahul Gandhi's comment on Budget 2022 pic.twitter.com/m90TGkq8s4

— ANI (@ANI) February 1, 2022