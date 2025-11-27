సాక్షి, తాడేపల్లి: ఆదాయం వచ్చే అన్ని శాఖల్లో వేలుపెడుతూ.. తనకు ఇచ్చిన శాఖను మాత్రం మంత్రి నారా లోకేష్ గాలికి వదిలేశారని వైఎస్సార్సీపీ గుంటూరు అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అన్నారు. గురువారం తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్రకార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు..
నారా లోకేష్ విద్యాశాఖను గాలికి వదిలేశారు. సీఎంగా ట్రైనింగ్ అవుతున్నారు. ఆదాయం ఉన్న శాఖల్లో వేలుపెట్టి రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసే పనిలో ఆయన ఉన్నాడు. లోకేష్ చిన్నవయసులోనే ప్రవచనాలు చెబుతున్నాడు. ఇచ్చిన విద్యా, ఐటీ శాఖలను మాత్రం గాలికి వదిలేశాడు.
ప్రభుత్వ హస్టళ్లలో అన్నంలో పురుగులు వస్తున్నాయి. కామెర్లతో పిల్లలు చనిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. చంద్రబాబు, లోకేష్ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటున్నారు..
వైఎస్ జగన్పై టీడీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోంది. అటు చంద్రబాబు కోసమూ పవన్ కల్యాణ్ వైఎస్సార్సీపీపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఓటర్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేనివాడు పవన్’’ అని అంబటి మండిపడ్డారు.