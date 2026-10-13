హ్యూస్టన్, టెక్సాస్ : హ్యూస్టన్లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. అమెరికా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన దాదాపు 200 మంది హాజరయ్యారు. సంస్థ భవిష్యత్తుకు తమ వంతు తోడ్పాటు అందించే మార్గాలను చర్చించడానికి 2026 అక్టోబర్ 10న టెక్సాస్లోని హ్యూస్టన్లో సమావేశమయ్యారు. కాగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అలుమ్ని అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా నిర్వహిస్తున్న రెండు శతాబ్ది వేడుకల్లో ఇది మొదటిది. రెండో వేడుక 2026 అక్టోబర్ 17న న్యూజెర్సీలోని ఫోర్డ్స్లో జరగనుంది.
హ్యూస్టన్ కార్యక్రమం పూర్వ విద్యార్థులు శాయి రాచకొండ, డా. రవీంద్రనాథ్ దుగ్గిరాల, డా. ఫణీంద్ర కొండాపి నాయకత్వంలో విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి డా. జి. పి. రాజశేఖర్ విశాఖపట్నం నుంచి ప్రత్యేకంగా విచ్చేసి వేడుకలను ప్రారంభించారు. హ్యూస్టన్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ కార్యాలయంలో కాన్సుల్ మరియు హెడ్ ఆఫ్ ఛాన్సరీ ప్రశాంత్ కుమార్ సోనా కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
పూర్వ విద్యార్థులు ఆరియా యూనివర్సిటీ వ్యవస్థాపకుడు, ఆనంద్ కుచిభొట్ల, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ కరోలినా విల్మింగ్టన్ కులపతి డా. అశ్వని వోలెటీ ముఖ్యోపన్యాసాలు అందించారు. నార్త్ సౌత్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు డా. రత్నం చిట్టూరి, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ పాఠ్యప్రణాళికలో భారతీయ జ్ఞాన వ్యవస్థ (Indian Knowledge Systems — IKS) కోర్సులను ప్రవేశపెట్టాల్సిన ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. టెక్సాస్ ఏ అండ్ ఎం విశ్వవిద్యాలయంలో ఫార్మసీ విభాగ డీన్గా ఉన్న డా. మన్సూర్ ఖాన్, ఔషధ శాస్త్రాలకూ పరిశ్రమకూ మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించే మార్గాలపై మాట్లాడారు.
న్యాయశాస్త్రం, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, కళలు, విజ్ఞానశాస్త్రం, వైద్యశాస్త్రం తదితర విభిన్న రంగాలకు చెందిన పూర్వ విద్యార్థులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సహాధ్యాయులు, తమ తమ రంగాల్లో విశేష సేవలందించిన సీనియర్లు, విశ్వవిద్యాలయంతో అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్న యువ పూర్వ విద్యార్థులతో కలుసుకున్నారు. 1962లో న్యాయశాస్త్ర పట్టా పొందిన శ్రీ జగన్నాథ్ తాయి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావడం విశేషం.
ఉత్తర అమెరికా అంతటా తమ అసాధారణ విజయాలు, సమాజంపై చూపిన ప్రభావం ద్వారా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన పలువురు పూర్వ విద్యార్థులను ‘విశిష్ట పూర్వ విద్యార్థులు’గా సత్కరించారు. వారి మేధోపరమైన సాధనలను, తమ తమ రంగాలతో పాటు సమాజంపై వారు చూపిన గణనీయమైన ప్రభావాన్ని ఈ సత్కారాలు గుర్తించాయి.
శతాబ్ది వేడుకల్లో భాగంగా, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర్ మరియు అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల డీన్ డా. ఎస్. పాల్ డగ్లస్ కలిసి శతాబ్ది ప్రత్యేక స్మారక సంచికను విడుదల చేశారు. ఈ సంచికలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ ఘన చరిత్ర, క్యాంపస్కు సంబంధించిన మధుర జ్ఞాపకాలు, విశిష్ట పూర్వ విద్యార్థుల విజయాలు పొందుపరిచారు.
ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ప్రస్తుత పరిస్థితిపై సమీక్షించారు. విశ్వవిద్యాలయం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ప్రస్తావించడంతో పాటు, పురోగతి సాధిస్తున్న రంగాలను వివరించారు.
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో సెక్షన్ 8 కింద ఒక సమగ్ర పూర్వ విద్యార్థుల సంస్థను ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళికలను కూడా ఉపకులపతి వివరించారు. ఇదే సమయంలో, ఉత్తర అమెరికాలోని పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం రాబోయే నెలల్లో లాభాపేక్షలేని సంస్థగా తన అధికారిక నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ చర్యలు సమన్వయాన్ని పెంపొందించి, పూర్వ విద్యార్థుల భాగస్వామ్యానికి దీర్ఘకాలిక వ్యవస్థను కల్పించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
విశ్వవిద్యాలయాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి పూర్వ విద్యార్థులు ఆచరణాత్మక సూచనలు అందించేలా ఒక కార్యశాల నిర్వహించారు. పరిపాలన, పరిశోధన, నిధుల సమీకరణ, క్యాంపస్ జీవితం వంటి అంశాలపై సూచనలు వచ్చాయి. వాటిని పరిశీలన కోసం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి అందజేయనున్నారు. కృత్రిమ మేధస్సు (AI), నూతన ఆవిష్కరణలు, పూర్వ విద్యార్థుల మరింత క్రియాశీల భాగస్వామ్యం ద్వారా విశ్వవిద్యాలయ భవిష్యత్తును ఎలా బలోపేతం చేయవచ్చో ఒక చర్చా వేదికలో పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమం అమెరికా నివాసి, గాయని శ్రీమతి మణి శాస్త్రి సంగీత ప్రదర్శన, విందుతో ముగిసింది.
న్యూజెర్సీలో విశిష్ట అతిథులతో కొనసాగనున్న శతాబ్ది వేడుకలు
ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అలుమ్ని అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా నిర్వహిస్తున్న రెండో శతాబ్ది వేడుక 2026 అక్టోబర్ 17న న్యూజెర్సీలోని ఫోర్డ్స్లో జరగనుంది. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం 100 ఏళ్ల విద్యా వారసత్వాన్ని, సమాజానికి అందించిన సేవలను స్మరించుకునేందుకు 350 మందికి పైగా పూర్వ విద్యార్థులు సమకూరుతారని అంచనా.
ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి డా. జి. పి. రాజశేఖర్ ప్రత్యేక గౌరవ అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్స నిపుణుడు, పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు ముఖ్యోపన్యాసం చేయనున్నారు. ఆధ్యాత్మిక గౌరవ అతిథిగా పరమపూజ్య శ్రీశ్రీ కృష్ణ దేశిక జీయర్ స్వామివారు పాల్గొననున్నారు. న్యూజెర్సీ జనరల్ అసెంబ్లీ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉపేంద్ర చివుకుల, న్యూజెర్సీలోని ఎడిసన్ నగర మేయర్ సామ్ జోషి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా ఈ వేడుకకు హాజరుకానున్నారు.