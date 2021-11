న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్‌ శీతకాల సమావేశాలు ప్రారంభం రోజునే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేత శశి థరూర్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురయ్యింది. మహిళా ఎంపీలపై సెక్సియెస్ట్‌ కామెంట్స్‌ చేశారంటూ ఆయనపై విమర్శలు చేస్తున్నారు నెటిజనులు. ఇంతకు ఏం జరిగింది అంటే పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం సందర్భంగా సోమవారం ఉదయం కాంగ్రెస్‌ నేత శశి థరూర్‌ తన ట్విటర్‌లో మహిళా ఎంపీలతో కలిసి దిగిన ఓ ఫోటో షేర్‌ చేశారు. ‘‘లోక్‌సభ పని చేయడానికి ఆసక్తికరమైన ప్రదేశం కాదని ఎవరు చెప్పారు. ఈ రోజు ఉదయం నేను నా తోటి ఆరుగురు మహిళా ఎంపీలను కలిశాను’’ అనే క్యాప్షన్‌తో షేర్‌ చేసిన ఈ ఫోటో విమర్శలు మూటగట్టుకుంటుంది.

Who says the Lok Sabha isn’t an attractive place to work? With six of my fellow MPs this morning: ⁦ @supriya_sule ⁩ ⁦ @preneet_kaur ⁩ ⁦ @ThamizhachiTh ⁩ ⁦ @mimichakraborty ⁩ ⁦ @nusratchirps ⁩ ⁦⁦ @JothimaniMP ⁩ pic.twitter.com/JNFRC2QIq1

‘‘బాధ్యతాయుతమైన ఎంపీ పదవిలో ఉన్న మీరు.. మీ తోటి మహిళా ఎంపీల గురించి ఇలాంటి సెక్సియెస్ట్‌ కామెంట్‌ చేయడం ఎంత వరకు సబబు. అంటే మహిళలు అందంగా ఉంటారు.. వారితో కలిసి పని చేయడం సంతోషం అని మీ ఉద్దేశమా.. ఆడవారు అంటే కేవలం వారి బాహ్య సౌందర్యం మాత్రమే కనిపిస్తుందా.. సమానత్వం అంటూ ప్రసంగాలు ఇస్తారు.. మరీ ఇదేంటి సార్‌’’ అంటూ ఓ రేంజ్‌లో శశి థరూర్‌ని ట్రోల్‌ చేశారు నెటిజనులు.

సరదాకు చేసిన పని కాస్త ఇలా రివర్స్‌ కావడంతో శశి థరూర్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా క్షమాపణలు చెప్పారు. సారీ చెప్తూ మరో ట్వీట్‌ చేశారు శశి థరూర్‌. ‘‘ఇలా అందరం కలిసి సెల్ఫీ దిగడం మాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది. ఇదంతా స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో చోటు చేసుకుంది. అదే స్ఫూర్తితో వారు(మహిళా ఎంపీలు) ఈ ఫోటోను ట్వీట్‌ చేయమని కోరారు.. నేను చేశాను. కానీ ఈ ఫోటో వల్ల కొందరు బాధపడ్డట్లు తెలిసింది. అందుకు నేను క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. కాకపోతే పనిచేసే చోట ఇలాంటి స్నేహపూర్వక ప్రదర్శనలో పాల్గొనడం నాకు ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చింది’’ అంటూ మరో ట్వీట్‌ చేశారు శశి థరూర్‌.

The whole selfie thing was done (at the women MPs' initiative) in great good humour & it was they who asked me to tweet it in the same spirit. I am sorry some people are offended but i was happy to be roped in to this show of workplace camaraderie. That's all this is. https://t.co/MfpcilPmSB

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 29, 2021