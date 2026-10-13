3 టిఫిన్ల బిల్లు రూ.795

యశవంతపుర: బెంగళూరులో కొన్ని హోటళ్లలో కాఫీ, టిఫిన్ల రేట్లు భగ్గుమంటాయి. సామాన్య, మధ్యతరగతి జనం ఆ ధరలను భరించలేరు. ఓ యూట్యూబర్ ఇది తెలియక అలాంటి హోటల్కు వెళ్లి నోరెళ్లబెట్టాడు. 3 టిఫిన్లకు రూ.795 బిల్ వేశారని, ఇది న్యాయమా? అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశాడు.
కేసరిబాత్, వెన్న మసాల దోసె, మామూలు దోసెకు ఇంత మొత్తం వసూలు చేశారని తెలిపాడు. బెంగళూరు కెంపేగౌడ విమానశ్రయంలోని హోటల్లు తిన్నట్లు తెలిపాడు. బయట హోటల్స్ కంటే విమానాశ్రయంలోని క్యాంటీన్లలో ధరలు ఎక్కువ అని నెటిజన్లు అతన్ని బుజ్జగించారు. రూ.300లతో పోయేదానికి ఎక్కువే ఖర్చు పెట్టావని మరికొందరు నిట్టూర్చారు.
Went to CTR last night and the dosa prices nearly gave me a heart attack. I'm so used to darshini prices in Bangalore that seeing what the same dosa costs here made me question my life choices. https://t.co/jOTXkPJtzo
— vish key (@himalayanguy_7) October 11, 2026