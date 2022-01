చిరుతపులి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. చిరుత వేటాడి దాడి చేస్తే ఇక ప్రాణాలు వదులుకోవాల్సిందే. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తే క్రూర జంతువు చిరుతపులి. చెట్లను ఎక్కడం, పాకడం, నీటిలో ఈదడంలోనూ ఇది ఆరితేరిన జంతువు. అలాంటి చిరుతకు సంబంధించిన ఓ ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ముంబైకు చెందిన అమిత్‌ మెహ్రా అనే యూజర్‌ తన ట్విటర్‌లో చిరుతపులికి చెందిన ఫోటోను పోస్టు చేశారు.

చదవండి: తెలుసా..! ‘పేరు’తో కూడా గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు సృష్టించొచ్చు!

There is a leopard in this picture. Try to spot it. No pun intended 🥴 pic.twitter.com/xeT87wV1cy

— Amit Mehra (@amitmehra) December 27, 2021