కన్యాకుమారి: విలేజ్‌ కుకింగ్‌ ఛానెల్‌.. యూట్యూబ్‌లో వంట వీడియోలను చూసేవాళ్లకు ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేని ఛానెల్‌. ప్రకృతి ఒడిలో పచ్చటి పొలాల నడుమ.. సహజసిద్ధమైన వాటితోనే సంప్రదాయరీతిలో వంటలు చేస్తూ, ఆ రుచుల్ని వాళ్లు మాత్రమే ఆస్వాదించడమే కాకుండా.. వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాలకు వడ్డిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్‌ అయిన ఒక తమిళ కుకింగ్‌ ఛానెల్‌. తాజాగా ఈ ఛానెల్‌ సభ్యులు కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీని కలిశారు.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీ భారత్‌ జోడో యాత్రలో భాగంగా పాదయాత్ర చేస్తున్న రాహుల్‌ గాంధీని శుక్రవారం ఈ ఛానెల్‌ సభ్యులు కలుసుకున్నారు. వాళ్లను ఆప్యాయంగా పలకరించిన రాహుల్‌ గాంధీ.. కాసేపు ముచ్చటించారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్‌ యాత్రకు విలేజ్‌ కుకింగ్‌ ఛానెల్‌ సభ్యులు మద్దతు ప్రకటించారు. అయితే..

Shri @RahulGandhi meets the members of the Village cooking channel during the yatra. The village cooking channel is having - 17.9 M subscribers.#BharatJodoYatra#villagecookingchannel pic.twitter.com/fjlBuxQPWA

